Αυξημένα είναι τα ποσοστά προσέλευσης στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, συγκριτικά με αυτά του 2021. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Γενικός Έφορος Εκλογών στις 15:00 το ποσοστό προσέλευσης ανέρχεται στο 49.8%.

Η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται ομαλά ανα το παγκύπριο και οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν κανονικά στις 18:00. Παρών στην καταμέτρηση των ψήφων θα είναι μέχρι ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα. Οι οδηγίες που έχουν δοθεί είναι να καταμετρηθούν πρώτα οι κομματικοί σταυροί για να διαπιστωθεί ο αριθμός ψήφων που έλαβε κάθε κόμμα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Γενικός Έφορος, μέχρι τις 9.00 το βράδυ θα γίνουν γνωστά τα κόμματα που θα μπουν στη νέα Βουλή και με πόσους βουλευτές, ενώ μέχρι τις 2.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα γνωρίζουμε τα ονόματα των 56 βουλευτών.

Στη σημερινή αναμέτρηση έχει καταγραφεί ρεκόρ υποψηφίων. Συνολικά 568.587 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι καλούνται στις κάλπες, ανάμεσά τους 859 Τουρκοκύπριοι που διαθέτουν ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατοικούν στις ελεύθερες περιοχές, καθώς και 595 εγκλωβισμένοι Ελληνοκύπριοι που παραμένουν στα κατεχόμενα χωριά τους. Οι υποψήφιοι φθάνουν τους 753, αριθμός ρεκόρ για βουλευτικές εκλογές, ενώ συμμετέχουν 19 συνδυασμοί και 9 μεμονωμένοι υποψήφιοι. Το 70,3% των υποψηφίων είναι άνδρες και το 29,7% γυναίκες, μια αναλογία που δείχνει πως υπάρχει ακόμα δρόμος για να καλυφθεί μέχρι τον στόχο της ισότητας στην εκπροσώπηση.

Οι έδρες κατανέμονται στις έξι εκλογικές περιφέρειες ως εξής: Οι 19 στη Λευκωσία, 12 στη Λεμεσό, 11 στην Αμμόχωστο, 6 στη Λάρνακα, 5 στην Πάφο και 3 στην Κερύνεια. Η Πάφος κερδίζει μία έδρα σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση, λόγω αύξησης του αριθμού των εκλογέων της, ενώ η Λευκωσία χάνει μία. Η ψηφοφορία άρχισε στις 7 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα.