Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής η εκλογική διαδικασία για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρος, με τους πολίτες να προσέρχονται στις κάλπες για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η συμμετοχή εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με το 2021, ενώ το πολιτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ανακατατάξεις που αναμένονται στο κομματικό σκηνικό και στην ενίσχυση νέων πολιτικών δυνάμεων.

Από τις 7 το πρωί άνοιξαν τα εκλογικά κέντρα σε ολόκληρη την Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα, έπειτα από τη μεσημεριανή διακοπή μίας ώρας. Συνολικά, περισσότεροι από 569.000 πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου, ενώ λειτουργούν 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και 13 στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εφόρου Εκλογών, η προσέλευση μέχρι τις 10:00 είχε φτάσει στο 12,8%, σημειώνοντας αύξηση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις εκλογές του 2021.

Η σημερινή αναμέτρηση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για το πολιτικό μέλλον της χώρας, όχι επειδή αναδεικνύει κυβέρνηση, καθώς το κυπριακό σύστημα είναι προεδρικό, αλλά επειδή αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τους πολιτικούς συσχετισμούς μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028. Αναλυτές κάνουν λόγο για πιθανή ανατροπή του παραδοσιακού κομματικού χάρτη, με ενίσχυση νέων ή αντισυστημικών κομμάτων και περαιτέρω πολυδιάσπαση της Βουλής.

Στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης βρίσκονται τα μεγάλα κόμματα, όπως ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, ενώ αυξημένη δυναμική καταγράφουν το ΕΛΑΜ και νεότεροι πολιτικοί σχηματισμοί, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπικές τάσεις.

Μέχρι στιγμής, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, με πολιτικούς αρχηγούς και κρατικούς αξιωματούχους να απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε πως στόχος είναι «ένα κοινοβούλιο με το οποίο θα υπάρχει άριστη συνεργασία», υπογραμμίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τις εκλογές με αγωνία για το αποτέλεσμα αλλά με ενδιαφέρον για τη λειτουργικότητα της επόμενης Βουλής. Παράλληλα, κομματικοί αρχηγοί απηύθυναν μηνύματα συμμετοχής, κάνοντας λόγο για «καθοριστική ψήφο για το μέλλον της χώρας».

Η νέα Βουλή θα αποτελείται από 56 εκλεγμένα μέλη, ενώ η σημερινή διαδικασία θεωρείται από πολλούς ως το πρώτο μεγάλο πολιτικό crash test μετά τις προεδρικές εκλογές και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κοινωνικής πίεσης, στεγαστικής κρίσης και γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο