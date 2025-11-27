Η περίφημη σχεδιάστρια μόδας Κοκό Σανέλ είπε κάποτε τη διάσημη φράση: «Πριν βγεις από το σπίτι, κοιτάξου στον καθρέφτη και βγάλε από πάνω σου ένα πράγμα». Πλέον η νέα τάση για βραδινές εξόδους φαίνεται να οδεύει στο ότι το καλύτερο αξεσουάρ που μπορεί να αφήσει πίσω της μια γυναίκα είναι ο ίδιος ο σύντροφός της…

Αυτή η νέα τάση του “Swag Gap Relationship” αφορά ουσιαστικά μια σχέση με εμφανή διαφορά στυλ: όπου το στυλ αλλά και η προσπάθεια του ενός συντρόφου επισκιάζουν κατά πολύ την αντίστοιχη του άλλου. Το πιο πρόσφατο τρανό παράδειγμα μιας τέτοιας σχέσης; Ο Μπραντ Πιτ και η φίλη του Ινές Ντε Ραμόν, οι οποίοι εμφανίστηκαν στο Chateau Marmont στο Λος Άντζελες, σαν να παρευρίσκονταν σε δύο εντελώς διαφορετικές εκδηλώσεις.

Η πραγματική εκδήλωση; Ηταν η πρεμιέρα μιας ταινίας. Πιο συγκεκριμένα, η πρεμιέρα της ταινίας Jay Kelly, με πρωταγωνιστή τον στενό φίλο του Πιτ, Τζορτζ Κλούνεϊ.

Η Ινές, μια 32χρονη διευθύντρια εταιρείας κοσμημάτων, έφτασε φορώντας ένα πλεκτό φόρεμα με λαιμόκοψη, μια καπιτονέ τσάντα Chanel και — όπως θα περίμενε κανείς — μερικά εξαιρετικά κοσμήματα, με ένα μικρό κρυστάλλινο περιδέραιο μ’ ένα πουλί γύρω από το λαιμό της.

Εν τω μεταξύ, ο 61χρονος Πιτ αποφάσισε να εμφανιστεί φορώντας ένα φούτερ με κουκούλα σε χρώμα σκούρο πράσινο (χωρίς κορδόνι, σημειώνουμε) με τζιν σε χρώμα tie-dye.

Αν αυτή η.. παραφωνία στην αίσθηση της μόδας μεταξύ ανδρών και γυναικών σας φαίνεται οικεία, είναι πιθανώς επειδή παραπέμπει μια άλλη περίφημη σχέση με διαφορά στο στυλ: αυτή της Χέιλι και του Τζάστιν Μπίμπερ.

Πρωτοπόροι της σχέσης με διαφορά στο στυλ, οι Μπίμπερ συχνά βγαίνουν για την ίδια περίσταση φορώντας εντελώς διαφορετικά ρούχα, με την Χέιλι να ντύνεται με τα καλύτερα της ρούχα και τον Τζάστιν να αγγίζει τα όρια του λέτσου.

