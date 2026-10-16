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Τα παιδιά έχουν αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ενώ πολλά από αυτά προχώρησαν δικαστικά στην αφαίρεση του επιθέτου Πιτ από τα ονόματά τους.

Ο ηθοποιός επιδιώκει την επαναπροσέγγιση με υπομονή, αναμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να επικοινωνήσει μαζί τους χωρίς βιασύνη.

Η διαδικασία αλλαγής επωνύμων ολοκληρώθηκε για αρκετά από τα παιδιά του πρώην ζευγαριού μέσω επίσημων δικαστικών αποφάσεων κατά το διάστημα 2024 έως 2026.

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Σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τα έξι παιδιά του, ο Μπραντ Πιτ αναζητά τρόπους να ανοίξει ξανά δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους, ωστόσο η επαναπροσέγγιση φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το οποίο επικαλείται πηγές, τα παιδιά που απέκτησε με την Αντζελίνα Τζολί έχουν αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας τους, με αποτέλεσμα ο Χολιγουντιανός σταρ να αναζητά εναλλακτικούς τρόπους για να τα προσεγγίσει, ακόμη και μέσω κοινών φίλων. Η προσπάθειά του, όπως όλα δείχνουν, απαιτεί χρόνο και υπομονή, καθώς η αποκατάσταση των οικογενειακών δεσμών παραμένει δύσκολη υπόθεση.

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Brad Pitt is hoping to rebuild a relationship with his children, despite the fact they changed their numbers https://t.co/zSM8lfgYMf 🔗 https://t.co/mN4vuMKgdf — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 16, 2026

Αναζητά τη βοήθεια κοινών φίλων για να προσεγγίσει τα παιδιά του

Ο Μπραντ Πιτ φέρεται να αναζητά εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με τα έξι παιδιά του, καθώς δυσκολεύεται να αποκαταστήσει τις σχέσεις μαζί τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο ηθοποιός εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει τη μεσολάβηση κοινών φίλων του με την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, οι οποίοι διατήρησαν σχέσεις και με τις δύο πλευρές μετά τον χωρισμό τους.

«Είχαν αρκετούς κοινούς φίλους όταν ήταν ζευγάρι. Κάποιοι δεν πήραν το μέρος κανενός όταν χώρισαν. Ο Μπραντ βασίζεται σε δύο από αυτούς για να βοηθήσουν», ανέφερε πηγή στη βρετανική εφημερίδα.

Την ίδια στιγμή, ο σταρ του Χόλιγουντ φέρεται να πιστεύει ότι ενδέχεται να παρουσιαστεί μια ευκαιρία για νέα προσέγγιση, καθώς η Αντζελίνα Τζολί σχεδιάζει να περνά περισσότερο χρόνο εκτός ΗΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλη πηγή από το περιβάλλον του, δεν σκοπεύει να επικοινωνήσει άμεσα με τα παιδιά του, καθώς θεωρεί σημαντικό να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή.

«Δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια, αλλά δεν πρόκειται να επικοινωνήσει μαζί τους αμέσως. Ελπίζει ότι θα μπορέσει να ξαναχτίσει τη σχέση και καταλαβαίνει ότι υπάρχει η κατάλληλη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.

Η προσπάθεια επαναπροσέγγισης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του ηθοποιού με τα παιδιά του παραμένουν τεταμένες. Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ορισμένα από τα παιδιά του πρώην ζευγαριού έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν μόνο το επίθετο της μητέρας τους, Τζολί, αντί του διπλού επωνύμου Τζολί-Πιτ.

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Αλλαγή επωνύμου με δικαστικές αποφάσεις

Η Σιλό κατέθεσε αίτηση για να αφαιρέσει το «Πιτ» από το όνομά της όταν ενηλικιώθηκε, τον Μάιο του 2024. Το αίτημά της εγκρίθηκε τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Την ίδια χρονιά, η Βιβιέν εμφανίστηκε ως «Βιβιέν Τζολί» στο πρόγραμμα της θεατρικής παραγωγής «The Outsiders», στην οποία εργαζόταν μαζί με τη μητέρα της. Με την ενηλικίωσή της το 2026 κατέθεσε και εκείνη επίσημη αίτηση στο δικαστήριο για τη μόνιμη διαγραφή του «Πιτ».

Ο Μάντοξ κατέθεσε αίτηση για τη νόμιμη αλλαγή του ονόματός του, η οποία εγκρίθηκε επίσημα από δικαστήριο του Λος Άντζελες στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

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Τέλος η Ζαχάρα,﻿ αν και χρησιμοποιούσε ανεπίσημα το όνομα «Zahara Marley Jolie» ήδη από το κολέγιο, έλαβε την τελική δικαστική έγκριση για τη νόμιμη αφαίρεση του επιθέτου στις 28 Σεπτεμβρίου 2026.

(Με πληροφορίες από Daily Mail)

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