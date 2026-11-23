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Η εισαγγελία της Μασσαλίας διεξάγει προκαταρκτική έρευνα για τις καταγγελίες των εργαζομένων, ενώ ερευνώνται και πιθανές υποψίες ευνοιοκρατίας κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων από το μουσείο.

Το υπουργείο Πολιτισμού ανέστειλε προσωρινά τα καθήκοντα του Κοστά, ωστόσο η επάνοδός του στη διοίκηση του ιδρύματος τον Νοέμβριο προκάλεσε απεργιακές κινητοποιήσεις από το προσωπικό.

Ο ίδιος ο Κοστά απορρίπτει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς εναντίον του και δηλώνει αθώος, αναμένοντας την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Ένας άλλοτε στενός συνεργάτης της Μπριζίτ Μακρόν, το «διαμάντι μου» όπως τον αποκαλεί η ίδια, βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών για σεξουαλική και ηθική παρενόχληση. Πρόκειται για τον Πιερ-Ολιβιέ Κοστά, πρώην προσωπάρχη της συζύγου του Γάλλου προέδρου, ο οποίος σήμερα προεδρεύει του Μουσείου Πολιτισμών της Ευρώπης και της Μεσογείου (MuCEM), στη Μασσαλία.

Ο Κοστά υπηρέτησε στο γραφείο της πρώτης κυρίας από το 2017 έως το 2022. Η στενή σχέση εμπιστοσύνης τους έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε εμπλοκή της Μπριζίτ Μακρόν στις καταγγελλόμενες πράξεις.

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Οι καταγγελίες εργαζομένων

Σύμφωνα με έρευνα της Le Monde και στοιχεία από έκθεση της Γενικής Επιθεώρησης Πολιτιστικών Υποθέσεων, εργαζόμενος κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια συναυλίας στο μουσείο, στις 8 Αυγούστου 2025, ο πρόεδρός του τού απηύθυνε επανειλημμένα σεξουαλική πρόταση. Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι η φράση επαναλήφθηκε περίπου 30 φορές. Άλλος πρώην συνεργάτης περιέγραψε επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα, ανεπιθύμητα σεξουαλικά σχόλια και προτάσεις.

Ο Κοστά απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Για το περιστατικό της συναυλίας έχει δηλώσει ότι δεν θυμάται να συνομίλησε με τον συγκεκριμένο εργαζόμενο εκείνο το βράδυ. Η υπεράσπισή του αμφισβητεί και την αξιοπιστία της διοικητικής έκθεσης.

Η έρευνα και η επιστροφή που προκάλεσε απεργία

Στις 17 Μαρτίου 2026 η εισαγγελία της Μασσαλίας άνοιξε προκαταρκτική έρευνα για ενδεχόμενη ηθική και σεξουαλική παρενόχληση. Τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Le Monde, η δικαστική διερεύνηση επεκτάθηκε και σε υποψίες ευνοιοκρατίας κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Καμία από αυτές τις υποψίες δεν ισοδυναμεί με διαπίστωση ενοχής.

Το υπουργείο Πολιτισμού ανέστειλε προσωρινά τα καθήκοντα του Κοστά από την 1η Ιουλίου για τέσσερις μήνες. Μετά τη λήξη της αναστολής, εκείνος επέστρεψε στη διοίκηση του MuCEM στις αρχές Νοεμβρίου. Η επάνοδός του προκάλεσε έντονη αντίδραση: κατά τη Le Monde, στις 5 Νοεμβρίου απέργησε το 85% των εργαζομένων του μουσείου.

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Τα ερωτήματα για τη διοίκηση

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο την προσωπική αντιπαράθεση ενός διοικητικού στελέχους με εργαζομένους. Θέτει και ερωτήματα για τη διαχείριση των καταγγελιών, την προστασία των υπαλλήλων και τη λειτουργία ενός εθνικού πολιτιστικού ιδρύματος. Το υπουργείο Πολιτισμού έχει επισημάνει ότι ο διορισμός του προέδρου του MuCEM έγινε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Κοστά υποστηρίζει ότι είναι αθώος και ότι επιδιώκει να αποκαταστήσει τον διάλογο στο μουσείο. Η δικαστική έρευνα θα κρίνει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.

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