Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία ένα βίντεο στο οποίο η Μπριζίτ Μακρόν ακούγεται να χαρακτηρίζει «βρωμιάρες σκύλες» τις φεμινίστριες που είχαν διακόψει την παράσταση του ηθοποιού Αρί Αμπιτάν, διαμαρτυρόμενες για την επιστροφή του στη σκηνή μετά τις παλιές κατηγορίες για βιασμό – κατηγορίες που τελικά απορρίφθηκαν.

Στο βίντεο, φαίνεται ο Αρί Αρμπιτάν στα παρασκήνια να λέει στη σύζυγο του Γάλλου προέδρου ότι «φοβάται» τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν έξω από το θέατρο ενώ εκείνη του απαντά ότι «αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά τις μασκοφόρες».

« S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! »



Brigitte Macron insulte les féministes mobilisées contre la programmation par les Folies Bergère de Bolloré d’Ary Abittan accusé de viol.



Un non-lieu n’efface pas la parole et les ITT d’une femme.

pic.twitter.com/1mVHXvimCl — Sarah Legrain (@S_Legrain) December 8, 2025

Πολιτικοί και ακτιβίστριες κατηγορούν την «Πρώτη Κυρία» για απαξιωτικό λόγο απέναντι στις φεμινίστριες. Ο εκπρόσωπός της διευκρίνισε ωστόσο ότι η κριτική της στρεφόταν μόνο στις ακραίες μεθόδους των διαδηλωτριών που φόρεσαν μάσκες και διέκοψαν την παράσταση, όχι στις φεμινιστικές κινητοποιήσεις συνολικά.

« S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! » Quand Brigitte Macron s'attaque aux militantes féministes qui ont organisé une action contre Ary Abittan, pour qui la Cour d'appel de Paris a prononcé un non lieu suite à des accusations de viol malgré un témoignage… pic.twitter.com/U8pkJSEJ3l — Ariane Anemoyannis (@AAnemoyannis) December 8, 2025

Οι φεμινιστικές ομάδες θεωρούν την παρουσία του ηθοποιού στη σκηνή προσβολή και πραγματοποιούν συχνά κινητοποιήσεις. Το Σάββατο (6/12) διέκοψαν το σόου του 51χρονου, φορώντας μάσκες με το πρόσωπό του στις οποίες αναγραφόταν η λέξη «βιαστής» και φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής». Το 2021 μια γυναίκα κατηγόρησε τον Αρί Αρμπιτάν για βιασμό, αλλά το 2023 οι ανακριτές έκλεισαν την υπόθεση λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

(Με πληροφορίες από France24)