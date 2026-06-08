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Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση δολοφονίας της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία που αγνοούνταν από τις 29 Μαΐου και η σορός της εντοπίστηκε στις 4 Ιουνίου σε αγρόκτημα κοντά στο χωριό Πουικασκιέρ, περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη Φλεράνς, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Ο αδερφός του Μπαρελά στο προσκήνιο

Βασικός ύποπτος θεωρείται ο Ζερόμ Μπαρελά, πατέρας συμμαθήτριας και στενής φίλης της Λιανά, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέσεις εμπιστοσύνης με την οικογένεια της μικρής. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς έχει βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για απόπειρες βιασμού ανηλίκων, χωρίς όμως οι υποθέσεις αυτές να οδηγηθούν ποτέ ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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Η 11χρονη Λιανά (Φωτογραφία από Χ)

Παράλληλα και ο αδελφός του Μπαρελά βρίσκεται υπό κράτηση για μια σειρά από υποθέσεις, όπως επιβεβαιώνει η εισαγγελία του Οχ που αναφέρθηκε σε «βιασμό ανηλίκου άνω των 15 ετών, βιασμό συζύγου, παράνομη κράτηση και απειλή θανάτου». Τα γεγονότα φέρεται να έχουν διαπραχθεί μεταξύ 2007 και 2017, διευκρινίζει ο εισαγγελέας της Δημοκρατίας του Auch σε ανακοίνωσή του.

🔴 INFO BFMTV

Mort de Lyhanna: le frère de Jérôme Barella actuellement en garde à vue à Auch pour suspicion de viol sur son ex-compagne https://t.co/bvYXtsQKjO pic.twitter.com/KCI2SqyASf June 8, 2026

Απόψε Δευτέρα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στη μνήμη της Λιανά στην πλατεία Βαντόμ του Παρισιού, ενώ σε ολόκληρη τη Γαλλία θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 180 παρόμοιες συγκεντρώσεις.

Οργή για τις παραλείψεις των Αρχών

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, καθώς εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν οι καταγγελίες που αφορούσαν τον βασικό ύποπτο.

Πολιτικοί από διαφορετικούς χώρους κάνουν λόγο για αποτυχία του δικαστικού συστήματος και ζητούν απαντήσεις για το πώς ένας άνθρωπος που είχε βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο καταγγελιών συνέχισε να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Τζόρνταν Μπαρντέλα υποστήριξε ότι η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν το δικαστικό σύστημα λειτουργούσε αποτελεσματικότερα.

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Αντίστοιχα, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών Μπρουνό Ρεταϊλό έκανε λόγο για πλήρη αποτυχία του συστήματος προστασίας των παιδιών, ενώ η Mαρίν Toντελιέ από τον χώρο των Οικολόγων χαρακτήρισε την υπόθεση σύμβολο των αδυναμιών του κράτους να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη σεξουαλική και έμφυλη βία.

🇫🇷 | « Lyhanna , pardon pour ce que tu as vécu » : La famille de la jeune fille s’est exprimée à travers une lettre lue devant les milliers de personnes réunies à Fleurance pour la marche blanche en son hommage après sa mort dans un silo à grains à Puycasquier par Jérôme Barella… pic.twitter.com/frdb3NQkY3 — – Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) June 7, 2026

Από την πλευρά του, ο Eμανουέλ Μακρόν δήλωσε συγκλονισμένος από την υπόθεση και αναγνώρισε ότι υπήρξαν σοβαρές αστοχίες στον χειρισμό της.

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Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν εξέφρασε την οδύνη του, τονίζοντας ότι η τραγωδία προκαλεί σοκ τόσο σε θεσμικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις γαλλικές αρχές να επιχειρούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της δολοφονίας και να απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα που έχει θέσει η κοινή γνώμη.

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