Στο εδώλιο για διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της πρώτης κυρίας της Γαλλίας κάθονται σήμερα (27/10) δέκα άτομα, μεταξύ 41 και 60 ετών, τα οποία κατηγορούνται ότι έχουν «ανεβάσει» κακόβουλα σχόλια σχετικά με το «φύλο» και τη «σεξουαλικότητα» της Μπριζίτ Μακρόν, συγκρίνοντας ακόμα και τη διαφορά ηλικίας που έχει με τον σύζυγό της με «παιδοφιλία».

Στην υπόθεση εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, ένας αιρετός αξιωματούχος, μια γκαλερίστα, μια δασκάλα, ένα μέντιουμ, ακόμη και ένας ειδικός πληροφορικής.

Μεταξύ των κατηγορουμένων, η 51χρονη Ντελφίν Ζ., γνωστή με το ψευδώνυμο Αμαντίν Ρουά. Συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της φήμης ότι η Μπριζίτ Μακρόν, το γένος Τρονιέ, δεν υπήρξε ποτέ και ότι ο αδελφός της Ζαν-Μισέλ υιοθέτησε αυτήν την ταυτότητα μετά τη μετάβαση.

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν

Μία ακόμη κατηγορούμενη, η Ορελιέν Πουαρσόν-Ατλάν, 41 ετών, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Ζοέ Σαγκάν, η οποία φέρεται να σχετίζεται με κύκλους θεωριών συνωμοσίας.

Η δίκη σε ποινικό δικαστήριο του Παρισιού έρχεται μετά την αγωγή δυσφήμησης που κατέθεσαν η Μπριζίτ και ο Εμανουέλ Μακρόν στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2024, σε σχέση με μια φήμη που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επαναλαμβάνεται στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την οποία η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άντρας.

Η φήμη ξεκίνησε πριν τέσσερα χρόνια από τη Γαλλία και από εκεί επεκτάθηκε στις ΗΠΑ. Τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025 έγιναν και σχετικές συλλήψεις.

Η νομική μάχη που ξεκινά σήμερα δείχνει ότι το προεδρικό ζεύγος έχει αλλάξει τη στρατηγική του και πλέον έχει περάσει στην αντεπίθεση για να αντιμετωπίσει ψευδείς, σεξιστικές και τρανσφοβικές πληροφορίες.

Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας

Η αλλαγή στρατηγικής ξεκίνησε όταν η διάδοση γιγαντώθηκε μέσω της Αμερικανίδας οπαδού του Τραμπ, Καντας Όουενς, η οποία έχει εκατομμύρια ακολούθους σε YouTube και Instagram.

Η influencer Όουενς που έχει επανειλημμένα ισχυριστεί δημόσια ότι η Μπριζίτ Μακρόν είχε γεννηθεί άνδρας, έχει δηλώσει ότι θα απαιτήσει η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας να εξεταστεί από γιατρό για να αποδείξει το φύλο της.

Έχει γίνει γνωστό ότι οι Μακρόν σχεδιάζουν να καταθέσουν φωτογραφίες και «επιστημονικά» στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η πρώτη κυρία δεν γεννήθηκε άνδρας, σύμφωνα με τον αμερικανό δικηγόρο τους.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο δικηγόρος της Μπριζίτ Μακρόν δεν απάντησε για το αν η ίδια θα παραστεί στη διαδικασία.

Σε περίπτωση που βρεθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι θα είναι αντιμέτωποι με ποινή μέχρι και δύο ετών στη φυλακή.

(Με πληροφορίες από RFI, France24)

