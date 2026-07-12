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Ο 32χρονος Αυστριακός Φίλιπ Στάινμαϊρ κατέληξε στο σημείο του ατυχήματος παρά τις προσπάθειες των διασωστών για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Ο 43χρονος Ρουμάνος Άντριαν Ρους μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου αργότερα υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά του.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των υπόλοιπων προγραμματισμένων αγώνων του τριημέρου σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μοτοσικλετισμού διευκρίνισε ότι δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

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Βαρύ πένθος προκάλεσε στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο (11/7) κατά τη διάρκεια αγώνα του Alpe Adria International Motorcycle Championship (AAIMC), στην πίστα του Μπρνο, στην Τσεχία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο αναβάτες.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μοτοσικλετισμού (FIM) επιβεβαίωσε ότι ο 32χρονος Αυστριακός Φίλιπ Στάινμαϊρ άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο του δυστυχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών. Ο 43χρονος Ρουμάνος Άντριαν Ρους μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένοι αγώνες

Σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων αγώνων που απέμεναν για το υπόλοιπο του τριημέρου. Παράλληλα, διευκρίνισαν ότι δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η επίσημη ανακοίνωση της FIM Europe

«Η FIM Europe εκφράζει τη βαθιά της θλίψη επιβεβαιώνοντας ότι δύο αναβάτες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε κατά το πρόγραμμα του Σαββάτου του Alpe Adria International Motorcycle Championship στο Automotodrom Brno. Παρά την άμεση επέμβαση των ιατρικών υπηρεσιών, ο Φίλιπ Στάινμαϊρ (Αυστρία, 13 Αυγούστου 1993) υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη στο ατύχημα. Ο Άντριαν Ρους (Ρουμανία, 11 Αυγούστου 1982) μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου αργότερα κατέληξε.

Μετά το ατύχημα, οι διοργανωτές αποφάσισαν να ακυρώσουν ολόκληρο το υπόλοιπο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Ως εκ τούτου, δεν θα διεξαχθούν οι προγραμματισμένοι αγώνες του Supersport 300 European Cup, του Supersport 600 European Cup, του Superstock 1000 European Cup και του Women’s European Championship.

Η FIM Europe, η Alpe Adria Motorcycle Union, η AAcademy (διοργανώτρια εταιρεία) και το Automotodrom Brno εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους, τις ομάδες και τους οικείους των Φίλιπ Στάινμαϊρ και Άντριαν Ρους. Από σεβασμό προς τις οικογένειες που πενθούν, δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν».