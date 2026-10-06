Θύμα χάκερ έπεσε η ASOS όπως ενημέρωσε η ίδια τους πελάτες της μέσω ειδοποίσης.
Όπως μεταδίδει το Skynews, οι πελάτες της ASOS έλαβαν μια ειδοποίηση push που αναφέρει ότι ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου έπεσε θύμα χάκινγκ.
«Αγαπητοί υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων και τμήμα πληροφορικής της Asos, έχουμε αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στην εφαρμογή Snowflake. Μετά την είδηση για το χακάρισμα, η μετοχή της ASOS έπεσε κατά 5%.
«Επικοινωνήστε μαζί μας, αλλιώς θα δημοσιοποιήσουμε τα δεδομένα» ανέφεραν οι χάκερς.