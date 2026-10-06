Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θύμα χάκερ έπεσε η ASOS όπως ενημέρωσε η ίδια τους πελάτες της μέσω ειδοποίσης.

Όπως μεταδίδει το Skynews, οι πελάτες της ASOS έλαβαν μια ειδοποίηση push που αναφέρει ότι ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου έπεσε θύμα χάκινγκ.

Advertisement

Advertisement

«Αγαπητοί υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων και τμήμα πληροφορικής της Asos, έχουμε αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στην εφαρμογή Snowflake. Μετά την είδηση για το χακάρισμα, η μετοχή της ASOS έπεσε κατά 5%.

«Επικοινωνήστε μαζί μας, αλλιώς θα δημοσιοποιήσουμε τα δεδομένα» ανέφεραν οι χάκερς.