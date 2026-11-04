Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa δέχτηκε επίθεση από χάκερ, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα επιβεβαιώνει την επίθεση και – χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο ύψος χρημάτων που χάθηκαν – σημειώνει πως κανένας από τους πελάτες της δεν πρόκειται να ζημιωθεί.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της υπήρξαν «δόλιες συναλλαγές» και αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή ορισμένων συναλλαγών ώστε ασφαλιστούν οι λειτουργίες και να αποτραπεί κάθε νέο δόλιο κίνημα».

Η γαλλική τράπεζα με έδρα τη Βρετάνη αναφέρει ότι η κυβερνοεπίθεση εντοπίστηκε από τις υπηρεσίες της. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Télégramme, συνολικά εξαφανίστηκαν 133 εκατ. δολάρια (118 εκατ. ευρώ) από τραπεζικούς λογαριασμούς.