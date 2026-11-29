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Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν χωρίς την παρουσία άλλων μελών της οικογένειας, σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν οι μεταξύ τους σχέσεις.

Παρά τη συνάντηση, οι οικογενειακές εντάσεις παραμένουν, καθώς ο Χάρι και η οικογένειά του δεν αναμένεται να παρευρεθούν στα βασιλικά Χριστούγεννα.

Ο πρίγκιπας Χάρι εξέφρασε δημόσια την επιθυμία του για συμφιλίωση, τονίζοντας την ανάγκη να αφήσει πίσω του το δύσκολο παρελθόν.

Εκπρόσωποι και των δύο πλευρών απέφυγαν να σχολιάσουν το περιεχόμενο της συζήτησης που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής επαφής.

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Μια μυστική συνάντηση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, είχε ο πρίγκιπας Χάρι τον περασμένο Οκτώβριο στη Σκωτία. Πρόκειται για την πρώτη κατ’ ιδίαν επαφή των δύο μετά την επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία, σε μια περίοδο που οι σχέσεις τους παραμένουν τεταμένες.

Ο 78χρονος μονάρχης φέρεται να προσκάλεσε τον 42χρονο γιο του στο βασιλικό κτήμα του Μπαλμόραλ, προκειμένου να περάσουν χρόνο μαζί, χωρίς την παρουσία της Καμίλα, της Μέγκαν Μαρκλ και των παιδιών του ζευγαριού, Άρτσι και Λίλιμπετ. Ο Χάρι ταξίδεψε στη Σκωτία το Σαββατοκύριακο της 17ης Οκτωβρίου, όταν ο Κάρολος βρισκόταν μόνος στο κτήμα, καθώς η βασίλισσα Καμίλα παρακολουθούσε τις ιπποδρομίες Champions Day στο Άσκοτ, περίπου 640 χιλιόμετρα μακριά.

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Το περιεχόμενο της συζήτησής τους δεν έγινε γνωστό, ωστόσο και σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει επιθυμία να διατηρηθούν καλές σχέσεις. Εκπρόσωποι και των δύο πλευρών απέφυγαν να σχολιάσουν.

Οι δηλώσεις του Χάρι για τη συμφιλίωση

Μετά τη συνάντηση, ο Κάρολος επέστρεψε στο Λονδίνο, ολοκληρώνοντας τη θερινή παραμονή του στη Σκωτία. Στις 21 Οκτωβρίου, μαζί με την Καμίλα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, υποδέχθηκε στο Ουίνδσορ αντιπροσωπεία του Ομάν για επίσημη κρατική επίσκεψη.

Την ίδια περίοδο, σε συνέντευξή του στο GQ, ο Χάρι μίλησε για την ανάγκη συμφιλίωσης με την οικογένειά του. Όπως είπε, παρά τα σημάδια που αφήνουν οι συγκρούσεις, είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται τα γεγονότα και να αφήνεται πίσω το παρελθόν. Πρόσθεσε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίζονται οι οικογενειακές εντάσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ θέλω να τα λύσω». Πηγές από το περιβάλλον του διευκρίνισαν ότι οι δηλώσεις του δεν αποτελούσαν αιχμή κατά του Ουίλιαμ.

Prince Harry holds ‘secret reunion with King Charles at Balmoral’: Duke visits his father alone for first time since return to UK in bid to stay on ‘good terms’ https://t.co/Wg6IZuCv5f — Daily Mail (@DailyMail) November 28, 2026

Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση στο Μπαλμόραλ, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο πατέρας της Μέγκαν, Τόμας Μαρκλ, ερευνάται στις Φιλιππίνες για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Στη συνέχεια, Κάρολος και Καμίλα αναχώρησαν για οκταήμερη περιοδεία στις Μπαχάμες, τη Γουιάνα και την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Οι δημόσιες εμφανίσεις και τα Χριστούγεννα των Σάσεξ

Ο Χάρι διατήρησε χαμηλό προφίλ κατά την περιοδεία, αλλά πρόσφατα πραγματοποίησε σειρά δημόσιων εμφανίσεων. Παρέστη αιφνιδιαστικά σε τελετή μνήμης στο Μπράκλεϊ του Νορθάμπτονσαϊρ, ενώ ο Κάρολος συμμετείχε στην κεντρική εκδήλωση στο Κενοτάφιο του Λονδίνου. Στις 11 Νοεμβρίου, μαζί με τη Μέγκαν, βρέθηκε στις Βρυξέλλες, όπου μίλησε για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο.

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Επισκέφθηκε επίσης την Ουκρανία για συνέδριο σχετικά με τα ψυχικά τραύματα του πολέμου, την παραμονή του ταξιδιού του Ουίλιαμ και της Κέιτ στη Βομβάη για τα βραβεία Earthshot. Η εμφάνισή του σε podcast λίγες ώρες μετά την επιστροφή του ζεύγους προκάλεσε νέα σχόλια για τη χρονική σύμπτωση των δραστηριοτήτων των δύο αδελφών.

Prince Harry was 37 when he found out from the BBC website that his grandmother was dead, he says. She’d died more than three hours earlier. He was alone on a charter plane coming down into Aberdeen. His brother and two uncles had flown up together. "I was not invited." His father had called: Granny’s health had taken a turn. Harry texted William to ask whether he and Kate were flying up. "No response," he wrote in his memoir, Spare. Then his father called again. Harry was welcome, "but he didn’t want… her." Meghan. "No other wives were coming, Kate wasn’t coming, he said, therefore Meg shouldn’t." Prince Edward’s wife, Sophie, was on that plane. In the video below, he tells 60 Minutes what he asked his brother: "How are you and Kate getting up there?" A couple of hours later, the family members who live around Windsor and Ascot "were jumping on a plane together, a plane with 12, 14, maybe 16 seats." "I was not invited." Then the hall at Balmoral: his aunt asked if he wanted to see her, he thought about it "for about five seconds," took his jacket off and spent some time with her alone. To ITV’s Tom Bradby: a "really, really horrible reaction from my family members." The RAF jet with his brother, uncles and Sophie left Northolt at 2:39 p.m. The Queen died at 3:10, her death certificate says. They landed in Aberdeen 40 minutes later. The prime minister was told at 4:30. Harry took off from Luton at about 5:30. The palace told the world at 6:30. "As the plane began its descent, my phone lit up," he wrote. "A text from Meg. Call me the moment you get this. I checked the BBC website. Granny was gone. Pa was King." He landed at 6:45 and reached Balmoral at 7:52. His father and brother had already left for nearby Birkhall. The palace denied reports that Charles’s people couldn’t reach him in time. "The public was only informed after every family member had been informed," the new King’s spokesperson said. A source told The Sun that Harry missed the RAF flight because he was "so busy trying to get Meghan to Balmoral and rowing with his family." Prince Harry: shut out by his family in the Queen’s last hours, or did he miss the plane fighting to bring Meghan? — Kleos (@0xkleos) November 29, 2026

Την περασμένη εβδομάδα, οι Σάσεξ επισκέφθηκαν οικογενειακώς το χριστουγεννιάτικο πάρκο Winter Wonderland στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου. Ο Χάρι αποκάλυψε στο ITV ότι τα Χριστούγεννα θα τα περάσει με τη Μέγκαν και τη μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ, με το μενού να περιλαμβάνει γαλοπούλα ή γκάμπο, παραδοσιακό πιάτο της Λουιζιάνα.

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Παρότι γιόρτασαν στη Βρετανία την Ημέρα των Ευχαριστιών, δεν αναμένεται να βρεθούν στα βασιλικά Χριστούγεννα του Σάντρινγκχαμ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μέγκαν, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ δεν έχουν συναντήσει τον Κάρολο από την επιστροφή τους πριν από περίπου τρεις μήνες.

Οι σχέσεις παραμένουν δύσκολες από τότε που ο Χάρι και η Μέγκαν αποχώρησαν από τα βασιλικά καθήκοντα και εγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ, πριν από 6,5 χρόνια. Ο Κάρολος δεν έχει αναφερθεί δημόσια στον μικρότερο γιο του εδώ και περισσότερο από τέσσερα χρόνια, αν και στο πρώτο διάγγελμά του μετά τον θάνατο της Ελισάβετ είχε εκφράσει την αγάπη του προς τον Χάρι και τη Μέγκαν, καθώς συνεχίζουν τη ζωή τους στο εξωτερικό.

Με πληροφορίες από The Independent

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