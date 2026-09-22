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Ο Δούκας του Σάσεξ έχει προσεγγίσει συγγενικά πρόσωπα, όπως τον Τσαρλς Σπένσερ, για να διερευνήσει τη συμμετοχή τους σε μια πιθανή παραγωγή μέσω της εταιρείας Archewell.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα παραμένει προς το παρόν ανεπίσημο, καθώς ο Χάρι αξιολογεί διαφορετικούς τρόπους για να τιμήσει την κληρονομιά της μητέρας του.

Η συζήτηση για το ντοκιμαντέρ συμπίπτει με την έντονη δημοσιότητα που προκάλεσε το νέο βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ, το οποίο αναφέρεται σε προσωπικές αναμνήσεις και γεγονότα της βασιλικής οικογένειας.

Παρά το προηγούμενο κοινό ντοκιμαντέρ των δύο αδελφών το 2017, μια νέα συνεργασία μεταξύ του Χάρι και του πρίγκιπα Γουίλιαμ κρίνεται εξαιρετικά απίθανη λόγω της υφιστάμενης αποξένωσής τους.

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Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο πρίγκιπας Χάρι, μετά την επιστροφή του στη Βρετανία μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της.

Η Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997 και η 30ή επέτειος του θανάτου της θα συμπληρωθεί τον Αύγουστο του 2027.

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Ο Δούκας του Σάσεξ φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει ήδη απευθυνθεί σε φίλους και συγγενείς της Νταϊάνα, διερευνώντας το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε μια τέτοια παραγωγή. Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρεται να έχει προσεγγίσει είναι και ο αδελφός της πριγκίπισσας, Τσαρλς Σπένσερ.

Prince Harry 'is in talks to make a documentary about Princess Diana to mark the 30th anniversary of her death' https://t.co/V6S15Zqa3G September 22, 2026

Μέχρι στιγμής, πάντως, το συγκεκριμένο πρότζεκτ δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Χάρι φέρεται να εξετάζει διαφορετικές επιλογές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας του και την κληρονομιά της, ενόψει της σημαντικής επετείου.

Πηγή που επικαλείται η Daily Mail ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Δούκας έχει συζητήσει μια σειρά από πιθανά πρότζεκτ για να τιμήσει την 30ή επέτειο από τον θάνατο της μητέρας του, Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί και εξακολουθεί να εξετάζει ποιος θα ήταν ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να τιμήσει την κληρονομιά της κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής επετειακής χρονιάς».

Εφόσον τελικά προχωρήσει η ιδέα του ντοκιμαντέρ, είναι πιθανό η παραγωγή του να γίνει μέσω της Archewell Productions, της εταιρείας που έχουν ιδρύσει ο Χάρι και η Μέγκαν. Η εταιρεία διατηρεί πολυετή συμφωνία πρώτης επιλογής με το Netflix για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, σύμφωνα με την Telegraph.

For decades Buckingham Palace has faced a series of crises from the death of Princess Diana, to her son Prince Harry's memoir and scandals around Andrew Mountbatten-Windsor, but each time the British monarchy has bounced back, bruised but unbowed.



As it deals with the latest… Advertisement September 22, 2026

Το νέο βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ

Η συζήτηση γύρω από ένα πιθανό ντοκιμαντέρ του Χάρι για τη μητέρα του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η βασιλική οικογένεια βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με έντονη δημοσιότητα γύρω από το όνομα της Νταϊάνα.

Αφορμή έχει αποτελέσει και το νέο βιβλίο του αδελφού της, Τσαρλς Σπένσερ, το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση στη βρετανική βασιλική οικογένεια και κυρίως στον βασιλιά Κάρολο. Το βιβλίο, με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister», περιλαμβάνει ιδιαίτερα προσωπικές αναμνήσεις του 62χρονου Τσαρλς Σπένσερ για την αδελφή του, καθώς και για τη ζωή της μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Ο ίδιος έχει δηλώσει πως στόχος του ήταν να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος τού είχε πει, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα: «Να είσαι βέβαιος ότι σύντομα θα την ξεχάσουμε».

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Τα Ανάκτορα απάντησαν στις συγκεκριμένες αναφορές με ανακοίνωση, στην οποία σημείωσαν: «Αν και, ως θέμα αρχής, δεν σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότητα έχει επίγνωση ότι ο πόνος από το πένθος ενός αδελφού μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Ένα ακόμη σημείο που έχει προκαλέσει αντιπαράθεση μεταξύ του Τσαρλς Σπένσερ και του Καρόλου αφορά την κηδεία της Νταϊάνα και ειδικότερα την απόφαση να περπατήσουν πίσω από το φέρετρό της οι δύο γιοι της, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι, οι οποίοι τότε ήταν 15 και 12 ετών αντίστοιχα.

Ο Σπένσερ υποστηρίζει πως είχε επιμείνει στον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας, Κάρολο, ότι η Νταϊάνα δεν θα ήθελε τα δύο μικρά παιδιά της να περάσουν μια τόσο δύσκολη δοκιμασία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ένα ενδεχόμενο ντοκιμαντέρ του Χάρι θα μπορούσε να τον φέρει ξανά στο επίκεντρο μιας νέας σειράς από ντοκιμαντέρ και βιβλία για τη Νταϊάνα, καθώς πλησιάζει η 30ή επέτειος από τον θάνατό της.

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Η προηγούμενη συνεργασία Χάρι και Γουίλιαμ

Ο Χάρι και ο μεγαλύτερος αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν για να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας τους. Το 2017 συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ του BBC «Diana, Our Mother: Her Life and Legacy», το οποίο κυκλοφόρησε με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατο της Νταϊάνα.

Μια αντίστοιχη κοινή εμφάνιση ή συνεργασία των δύο αδελφών σήμερα μοιάζει, ωστόσο, ιδιαίτερα δύσκολη, δεδομένης της γνωστής πλέον αποξένωσής τους.

Μάλιστα, πηγή δήλωσε πρόσφατα στη Mail ότι η στάση του Γουίλιαμ απέναντι στον Χάρι έχει γίνει ακόμη πιο σκληρή: «Ο Γουίλιαμ έχει φτάσει ξανά στο σημείο όπου, αν αναφέρεις τον πρίγκιπα Χάρι μπροστά του, θα σε πετάξει έξω από το δωμάτιο. Σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση του».

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Με πληροφορίες από People

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