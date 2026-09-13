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Οι τοπικές αρχές κήρυξαν τριήμερο πένθος για την τραγωδία και διενεργούν έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η δομή λειτουργούσε παράτυπα και είχε δεχθεί επανειλημμένα πρόστιμα από τις υγειονομικές αρχές λόγω σοβαρών δυσλειτουργιών.

Ο δήμος της περιοχής είχε ζητήσει επίσημο έλεγχο στο κέντρο από τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς δεν τηρούνταν οι απαραίτητοι κανονισμοί λειτουργίας.

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Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γηροκομείο στη Χιλή στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους μεταξύ των φιλοξενούμενων στη δομή αυτή, στην οποία είχαν επιβληθεί επανειλημμένα πρόστιμα εξαιτίας δυσλειτουργιών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην ισόγεια ιδιωτική δομή, στην Πιτρουφκέν, στον νομό της Αραουκανίας, 640 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα της χώρας, το Σαντιάγο. Πυροσβέστες έσβησαν τις φλόγες το πρωί του Σαββάτου.

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Σε οπτικό υλικό που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πελώριες φλόγες να υψώνονται από το κτίριο.

Επιχείρησαν δεκάδες πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί.

Aftermath of a fire at a nursing home in Chile that killed 16 elderly residents and left others hospitalized, according to authorities. pic.twitter.com/iWNIQBKpMp — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) September 12, 2026

«Εκφράζουμε την οδύνη μας (…) για τους θανάτους 16 ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτήν την καταστροφή», ανέφερε ο δήμος της Πιτρουφκέν, κηρύσσοντας τριήμερο πένθος.

Στο γηροκομείο φιλοξενούνταν 26 άνθρωποι, οι 10 από τους οποίους επέζησαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της πόλης, ανέφερε η δήμαρχος Γιακελίν Ρομέρο, διευκρινίζοντας πως είναι «καλά».

Οι αρχές ανακοίνωσαν πως διενεργούν διάφορες έρευνες, «κυρίως για να εξακριβώσουμε τα αίτια της πυρκαγιάς και να αποκλείσουμε την εμπλοκή τρίτων», είπε σε μέσα ενημέρωσης της Χιλής ο εισαγγελέας Χόρχε Γρανάδα, στον οποίο ανατέθηκε να ηγηθεί σε αυτές.

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Η νομαρχιακή γραμματεία του υπουργείου Υγείας (SEREMI) είχε ήδη καταγράψει σειρά δυσλειτουργιών στη δομή αυτή.

💔 TRAGIC: A fire broke out at the privately run “El Edén” nursing home in rural Pitrufquén, Chile.



The wooden building was quickly engulfed.



One caregiver was on duty for about 26 residents; she managed to get 10 people out.



Sixteen residents died.



The home had… — Bella (@stockbella) September 12, 2026

Το γηροκομείο «βρισκόταν σε παράτυπη κατάσταση, είχε κινηθεί διαδικασία το 2019», του είχαν «επιβληθεί πρόστιμα», μολαταύτα ήταν «υπότροπο», εξήγησε ο Χοσέ Μπράβο, αξιωματούχος της SEREMI.

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Ο δήμος της Πιτρουφκέν, από την πλευρά του, τόνισε στον Τύπο ότι είχε ζητήσει τον Φεβρουάριο να γίνει έλεγχος στο κέντρο διότι «δεν τηρούσε κανονισμούς» και είχε κινηθεί «υγειονομική διαδικασία».

Ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ απαίτησε μέσω X να αποκαλυφθεί «η αλήθεια» και στη βάση αυτή «να διορθωθεί ό,τι πρέπει» και «να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επανάληψη τέτοιας τραγωδίας». Απαίτησε «επείγοντα μέτρα», ιδίως να «επανεξεταστούν οι συνθήκες» λειτουργίας των γηροκομείων της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

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