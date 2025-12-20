Τα ρομπότ στην Κίνα φαίνεται πως έχουν περάσει πλέον σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα ακόμα και να χορεύουν πάνω στη σκηνή σαν επαγγελματίες. Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, τρία ανθρωποειδή ρομπότ της εταιρείας Unitree εμφανίζονται στη συναυλία του κινεζοαμερικανού σταρ Wang Leehom, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τσενγκντού της Κίνας.

Τα ρομπότ πλαισιώνουν τον τραγουδιστή χορευτικά, συγχρονίζοντας με εντυπωσιακή ακρίβεια τις κινήσεις τους με τη μουσική και τον ρυθμό της παράστασης.

Advertisement

Advertisement

Το κοινό παρακολουθεί έκπληκτο καθώς τα ρομπότ εκτελούν περίπλοκες χορευτικές φιγούρες, φτάνοντας ακόμη και σε απαιτητικά άλματα Webster, κινήσεις που συνήθως βλέπουμε μόνο από έμπειρους χορευτές. Η απόδοσή τους είναι τόσο άρτια, που σε αρκετές στιγμές φαίνεται να «κλέβουν» τη δόξα από τους ανθρώπινους χορευτές της σκηνής.

Robots in China are doing it all now, even dancing on stage like pros.



Here Unitree robots doing Webster flips and are performing at Chinese-American singer Wang Leehom’s concert in Chengdu.pic.twitter.com/2BNWdok0bf — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) December 19, 2025

Η απήχηση του βίντεο ξεπέρασε τα σύνορα της Κίνας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον διεθνών προσωπικοτήτων. Ανάμεσά τους και ο Έλον Μασκ, ο οποίος έκανε retweet το σχετικό απόσπασμα, συνοδεύοντάς το με το λιτό αλλά χαρακτηριστικό σχόλιο: «Εντυπωσιακό!». Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη ραγδαία πρόοδο της ρομποτικής και θέτει ερωτήματα για τον ρόλο των ρομπότ στη μελλοντική ψυχαγωγία.