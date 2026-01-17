Σύμφωνα με άτομο από το στενό τους περιβάλλον, το πρώην ζευγάρι έχει πλέον στραφεί αποκλειστικά στη συνεπιμέλεια και την ανατροφή της κόρης του.

Πηγή που μίλησε στο People ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι μαζί εδώ και πολύ καιρό και ό,τι ρομαντικό υπήρχε ανάμεσά τους έχει τελειώσει», προσθέτοντας:

«Η σχέση τους αυτή τη στιγμή αφορά μόνο στη συνεπιμέλεια. Η Μέγκαν Φοξ επικεντρώνεται στα παιδιά της και στο μωρό και στο να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής της. Αυτό είναι πραγματικά η προτεραιότητά της».

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο, δημοσίευμα του ίδιου περιοδικού έκανε λόγο για μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, χωρίς όμως επίσημη επιβεβαίωση. Τότε, άτομο από το περιβάλλον τους είχε δηλώσει:

«Είναι συχνά μαζί, αλλά εκείνος πρόκειται να ξεκινήσει περιοδεία. Περνά σχεδόν κάθε βράδυ στο σπίτι της με το μωρό και συμπεριφέρονται σαν ζευγάρι, αλλά δεν έχουν βάλει ταμπέλα στη σχέση ούτε την έχουν επισημοποιήσει».

Άλλη πηγή είχε επισημάνει πως η γέννηση της κόρης τους έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να έρθουν πιο κοντά:

«Η Μέγκαν είναι πολύ χαρούμενη με τον τρόπο που έχει σταθεί τόσο σε εκείνη όσο και στο μωρό. Παρότι μένουν σε ξεχωριστά σπίτια, περνούν πολύ χρόνο μαζί ως οικογένεια. Βάζουν το μωρό πάνω απ’ όλα και αυτό τους έχει φέρει πιο κοντά με πολλούς τρόπους».

Τον Μάρτιο του 2025, το πρώην ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του κοινό παιδί. Ο Μασίν Γκαν Κέλι είχε ανακοινώσει τη γέννηση της κόρης τους μέσω Instagram, γράφοντας:

«Επιτέλους είναι εδώ, ο μικρός μας ουράνιος σπόρος, 3/27/25».

Η Μέγκαν Φοξ είναι επίσης μητέρα τριών αγοριών από τον γάμο της με τον Μπράιαν Όστιν Γκριν, από τον οποίο χώρισε το 2020 έπειτα από μια σχέση 16 ετών με διαλείμματα. Από την πλευρά του, ο Μασίν Γκαν Κέλι έχει μία κόρη από προηγούμενη σχέση του με την Έμα Κάνον.

Με πληροφορίες από people.com και yahoo.com