Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν για δεύτερη συνεχή νύχτα πλήγματα κατά περίπου 90 ιρανικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και αποθηκών πυρομαχικών, με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ.

Ως αντίποινα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με πολύ σκληρότερη απάντηση σε περίπτωση νέων επιθέσεων από το Ιράν, ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει διαπραγματεύσεις για συμφωνία.

Από την πλευρά της, η ιρανική ηγεσία διαμήνυσε ότι η πρόσβαση στο στενό του Ορμούζ θα επιτρέπεται αποκλειστικά υπό ιρανικούς όρους, απορρίπτοντας τις αμερικανικές πιέσεις και απειλώντας με συντριπτική ανταπόδοση σε κάθε νέα επίθεση.

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Δεύτερη ημέρα κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και εν μέσω απειλών από τον Ντόναλντ Τραμπ για «πολύ χειρότερα» πλήγματα αν οι επιθέσεις εναντίον πλοίων επαναληφθούν αλλά και απο την Τεχεράνη που προειδοποιεί πως τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με «ιρανικές ρυθμίσεις».

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν «κατά προσέγγιση 90 στόχους» στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, στη δεύτερη σειρά βομβαρδισμών τους σε ισάριθμα βράδια στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· στις 06:05 σήμερα ώρα Ελλάδας) το μεικτό διοικητήριο τους το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

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«Δυνάμεις της CENTCOM ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν την 8η Ιουλίου, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στο στενό του Ορμούζ», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

According to a release from U.S. Central Command, in the most recent wave of U.S. strikes against Iran in response to the Iranian targeting of commercial shipping, 90 military targets, including military logistics infrastructure, missile and drone storage sites, air defense… pic.twitter.com/c1sRyvbN5H July 9, 2026

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες τοποθεσίες κατά μήκος των ακτών του νότιου Ιράν στον Κόλπο, λίγη ώρα αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν νέα πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ.

Σύμφωνα με το IRNA, μαχητικά αεροσκάφη ακούστηκαν να πετούν πάνω από τη νήσο Κις, ενώ σειρά εκρήξεων σημειώθηκε στις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ και Σαμπαχάρ, όπου βρίσκονται ιρανικά λιμάνια. Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ακόμη ότι αμερικανικός πύραυλος κρουζ έπληξε τη γέφυρα Ακ Τάκα Χαν, στην πόλη Ακαλά της επαρχίας Γκολεστάν, στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Το τοπικό παράρτημα των Φρουρών της Επανάστασης στη Γκολεστάν ανέφερε ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, προειδοποιώντας όμως ότι η απάντηση του Ιράν θα είναι «συντριπτική».

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The moment U.S. strikes slammed into Chabahar, Iran.



This port city in Iran’s far southeast hosts the IRGC Navy’s Imam Ali Base, now confirmed hit on night two.



Explosions also reported in Bushehr province on the opposite coast. America’s reach is expanding fast.



The regime is… — Dear Patriot (@Dear_Patriot) July 8, 2026

Η ανακοίνωση του IRGC ακολούθησε αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε σιδηροδρομικές υποδομές στο βόρειο Ιράν.

Επίσης, ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, κι απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής.

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Σε ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.

Απειλές από Τραμπ και Τεχεράνη

Στο μεταξύ, ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα.

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«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα δήλωνε το Ιράν ότι θα υποστεί «πολύ χειρότερα» πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ.

«Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, πάνω από φωτογραφία στην οποία διακρίνονται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ στις φλόγες και καπνοί που υψώνονται.

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«Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά (…) Κάθε φορά που μας πλήττουν, θα ανταποδίδουμε είκοσι φορές πιο δυνατά», είπε αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους μετά την αναχώρησή του από την Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου διεξήχθη η σύνοδος του NATO.

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«Έκαναν ένα μικρό πράγμα σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη), αλλά πρόκειται μάλλον για αντίποινα» για τα πλήγματα της προηγουμένης, συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να στέλνει αντιφατικά μηνύματα νωρίτερα χθες, λέγοντας πως η κατάπαυση του πυρός «τέλειωσε», μετά την ανταλλαγή πυρών των δυο χωρών που έθεσαν σε δοκιμασία τις προσπάθειες να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όμως ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως οι νέες εχθροπραξίες θα λάβουν τέλος «πολύ γρήγορα» κι άφησε την πόρτα ανοικτή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επανέλαβε σήμερα ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με «ιρανικές διευθετήσεις», εν μέσω νέων ανταλλαγών πληγμάτων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών στη Μέση Ανατολή.

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آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید.



دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت: تنگه هرمز، فقط با «ترتیبات ایرانی» باز می‌شود نه با تهدیدات آمریکایی. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 9, 2026

«Η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά: αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Γαλιμπάφ μέσω X.

Πρόσθεσε ότι το στενό του Ορμούζ, στην καρδιά των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, «δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ‘ιρανικές διευθετήσεις’, όχι με αμερικανικές απειλές».