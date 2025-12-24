Ο λόγος ήταν καθαρά πρακτικός, καθώς η επίσημη κατοχύρωση του γάμου τους στην Ιταλία απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες που διαρκούν αρκετούς μήνες.

Οι εορτασμοί εκτείνονταν σχεδόν σε ολόκληρη εβδομάδα και περιλάμβαναν μια σειρά από κομψές και ιδιωτικές εκδηλώσεις με την παρουσία στενών συγγενών και φίλων. Ξεχωριστή πινελιά στις γιορτές αποτέλεσε το πολυτελές γιοτ που προσέφερε στο ζευγάρι η Σερένα Γουίλιαμς, η οποία στάθηκε στο πλευρό της αδελφής της και ως παράνυμφος.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Βένους επέλεξε να απαγγείλει τους γαμήλιους όρκους τόσο στα αγγλικά όσο και στα ιταλικά, τιμώντας και τις δύο κουλτούρες. Το ζευγάρι και οι καλεσμένοι γιόρτασαν μέχρι αργά τη νύχτα, με τη νύφη και τον γαμπρό να περιγράφουν αργότερα τη μέρα ως βαθιά συγκινητική και γεμάτη χαρά.

Η πρώτη τους γνωριμία έγινε τυχαία το 2024, σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο. Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια η Γουίλιαμς, από πολύ νωρίς ένιωσε πως ο Πρέτι θα ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο θα μοιραζόταν τη ζωή της. Ο αρραβώνας ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, λίγο μετά την επιστροφή της στα κορτ, έπειτα από μια σοβαρή περιπέτεια υγείας.

Η Βένους έχει αναφερθεί πολλές φορές στη σημασία της στήριξης του συντρόφου της, η οποία υπήρξε καθοριστική για την απόφασή της να συνεχίσει την επαγγελματική της πορεία στο τένις. Παράλληλα, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε με την υγεία της την οδήγησαν να δει τόσο το άθλημα όσο και τη ζωή με νέα ματιά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της γαμήλιας εβδομάδας, η Γουίλιαμς εντυπωσίασε με μια σειρά από διαφορετικές και προσεγμένες εμφανίσεις, προσαρμοσμένες σε κάθε περίσταση.

Στο bridal shower με boudoir αισθητική, εμφανίστηκε με δημιουργία της Kim Kassas, την οποία συνδύασε με κοσμήματα David Yurman. Μαζί με τη στιλίστριά της, σχεδίασε περισσότερα από δώδεκα ξεχωριστά looks, αντλώντας έμπνευση ακόμη και από επιδείξεις μόδας στο Instagram.

Για τον πολιτικό γάμο στο δημαρχείο, επέλεξε ένα φόρεμα custom-made του οίκου Morilee New York, ενώ είχε προβλέψει και μια δεύτερη, πιο λιτή εμφάνιση αποχώρησης, με κοντή φούστα, τοπ και ιδιαίτερο headpiece.

Στην κεντρική γαμήλια τελετή, η Βένους φόρεσε ένα εντυπωσιακό νυφικό του Georges Hobeika, γεμάτο λάμψη και διαφάνειες, σχεδιασμένο ώστε να «δένει» με το φως και το κλίμα της Φλόριντα. Η ίδια χαρακτήρισε την εμφάνιση μαγική, λέγοντας πως το φόρεμα της θύμιζε τη θάλασσα και εξέφραζε απόλυτα τον ρομαντισμό, την κομψότητα και το προσωπικό της συναίσθημα.





