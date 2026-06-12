Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει υπογραφεί ακόμη και ότι είναι πιθανό να γίνουν αλλαγές, τόνισε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση της χώρας του.



Επισήμανε ακόμη ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά και ότι περιλαμβάνεται ο Λίβανος στο μνημόνιο. Στην ίδια συνέντευξη ισχυρίστηκε ότι το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου.

🚨 BREAKING

Araghchi: The agreement consists of two stages. The nuclear issue was not discussed in the first stage and we transferred it to the second stage. Advertisement Advertisement June 12, 2026





Οι ΗΠΑ, όπως διευκρίνισε ο Αμπάς Αραγτσί, δεσμεύονται να μην ξεκινήσουν πόλεμο και να μην προβαίνουν σε απειλές. Ακόμη ΗΠΑ και Ιράν δεσμεύονται να σέβονται την κυριαρχία του άλλου μέρους και να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις.



Το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας έχει αλλάξει πολλές φορές, επισήμανε ο Ιρανός υπουργός.



Το πυρηνικό ζήτημα έχει αναβληθεί, εξηγώντας ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται σε δύο στάδια. «Οι πυρηνικές απαιτήσεις των ΗΠΑ δεν ήταν καθόλου αποδεκτές για εμάς σε αυτό το στάδιο», είπε.



Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα ανακοινώσει το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ακόμη του Λιβάνου, με τον υπουργό να τονίζει ότι «δεν θα αφήσουμε ποτέ τον Λίβανο μόνο του».

Στους δρόμους πανηγυρίζουν οι Ιρανοί, ικανοποιημένος και ο Χαμενεϊ, λέει το Skynews

Την ίδια ώρα, στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων ιρανικών πόλεων πλήθος κόσμου φέρεται να έχει ξεχυθεί πανηγυρίζοντας την θετική πορεία των διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το Sky News το οποίο επικαλείται Ιρανούς αξιωματούχους που πρόσκεινται στον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ο ίδιος φέρεται να είναι ικανοποιημένος με την πορεία των διαπραγματεύσεων, χωρίς να επιβεβαιώσουν εάν ο ίδιος ο αγιατολάχ είχε εγκρίνει την πιθανή συμφωνία.

Αραγτσί: Δεν θα αφήσουμε την Χεζμπολάχ μόνη της στον Λίβανο

«Δεν υπάρχει συμφωνία στην οποία η μία πλευρά κερδίζει 100-0», φέρεται να είπε.

Advertisement

Αναφερόμενος μάλιστα στον Λίβανο, το οποίο κατά τους Αμερικανούς αξιωματούχους συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο, ο Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι «Δεν θα αφήσουμε ποτέ τη Χεζμπολάχ μόνη της στον Λίβανο και το τέλος του πολέμου στον Λίβανο θα περιλαμβάνει όλα τα μέτωπα».



Ποια είναι τα σημεία «κλειδιά» της συμφωνίας

Μιλώντας σε CNN και Reuters, δήλωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία για την αποκλιμάκωση της μεταξύ τους σύγκρουσης, χωρίς όμως να έχουν φτάσει ακόμη στο τελικό στάδιο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, η υπό διαμόρφωση συμφωνία (μνημόνιο κατανόησης) θα μπορούσε να περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, όπως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την άρση περιορισμών σε ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, με αντάλλαγμα τον περιορισμό ή και την εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Advertisement

Η πρόταση προβλέπει επίσης ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα καταστραφεί ή θα απομακρυνθεί, ενώ θα υπάρξει αυστηρό καθεστώς διεθνών επιθεωρήσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως αυτό το σημείο παραμένει αδιευκρίνιστο εάν έχει γίνει αποδεκτό από την ιρανική πλευρά, καθώς αποτελούσε εξ αρχής «κόκκινη» γραμμή.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι όροι εξυπηρετούν βασικούς στόχους της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Ιράν θα επωφεληθεί οικονομικά μόνον εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις του, μέσω άρσης κυρώσεων και επιστροφής κεφαλαίων

Advertisement