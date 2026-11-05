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Ανησυχία έχουν προκαλέσει οι κινήσεις ενός ρωσικού στρατιωτικού δορυφόρου που πλησίασε σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου δυτικό εμπορικό δορυφόρο και σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, ήταν μία πιθανή «πρόβα επίθεσης» στο διάστημα. Παράλληλα, δύο ακόμη ρωσικά σκάφη κινούνται πλέον στην τροχιά ενός δεύτερου δυτικού δορυφόρου, σύμφωνα με το Reuters.

Ανησυχίες αναλυτών για «πρόβα επίθεσης» κατά δυτικού δορυφόρου σε διάστημα

Παράλληλα, δύο ακόμη ρωσικοί δορυφόροι κατευθύνονται προς την τροχιά δεύτερου δορυφόρου της ICEYE, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των δυτικών διαστημικών υποδομών.

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Ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών Τόμας ΝτιΝάνιo δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατιωτικός δορυφόρος Cosmos 2612 «πραγματοποίησε εσκεμμένα επικίνδυνους ελιγμούς σε πολύ κοντινή απόσταση από εμπορικό δορυφόρο».

A Russian military satellite that approached a Western commercial one last month could have been rehearsing an attack, a military space specialist said, with two related Russian craft now heading in the direction of another Western satellite https://t.co/dFaDvVuEcS November 5, 2026

Ο δορυφόρος που βρέθηκε στο στόχαστρο, με την ονομασία X36, ανήκει στη φινλανδική εταιρεία ICEYE και παρέχει δορυφορικές εικόνες ραντάρ σε δυτικές κυβερνήσεις και στρατιωτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

«Το περιστατικό μοιάζει με πρόβα επίθεσης», δήλωσε στο Reuters ο Γκρεγκ Γκίλινγκερ, πρώην αξιωματικός πληροφοριών της Αεροπορίας των ΗΠΑ και αναλυτής της Integrity ISR.

«Πρόκειται για την πιο επιθετική στάση που έχω δει από τη Ρωσία όσον αφορά την απειλή δορυφόρων άλλου κράτους».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν έχει σχολιάσει το θεμα. Ωστόσο, η Μόσχα έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι δυτικοί εμπορικοί δορυφόροι που συνδράμουν την Ουκρανία αποτελούν «νόμιμους στόχους αντιποίνων». Από την πλευρά της ICEYE, η επικεφαλής των αμερικανικών επιχειρήσεων, Αν Στίβενς, δήλωσε ότι ο X36 παραμένει πλήρως λειτουργικός.

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Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τη μεγαλύτερη εξάρτηση των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων από εμπορικές διαστημικές υποδομές.

Τα τελευταία χρόνια, ιδιωτικές εταιρείες έχουν αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας, παρατήρησης και συλλογής πληροφοριών.

Η μεταβολή αυτή έχει αυξήσει τη στρατηγική σημασία δικτύων όπως εκείνα της ICEYE και της SpaceX του Έλον Μασκ, τα οποία μπορούν να υποστηρίζουν στρατιωτικές δραστηριότητες παρά τον εμπορικό τους χαρακτήρα.

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Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι οι ρωσικές δραστηριότητες γύρω από δορυφόρους της ICEYE αποδεικνύουν τεχνικές δυνατότητες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απειλή ή τη διατάραξη λειτουργίας ευρύτερων εμπορικών δορυφορικών δικτύων.

Μια ενδεχόμενη επίθεση σε τέτοιες υποδομές θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και την αξιοπιστία υπηρεσιών στις οποίες βασίζονται κυβερνήσεις και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο Cosmos 2612, ο οποίος είχε εκτοξευθεί τον Απρίλιο μαζί με άλλους πέντε στρατιωτικούς δορυφόρους, πλησίασε στα μέσα Οκτωβρίου τον X36 σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου, ενώ ορισμένες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απόσταση μόλις λίγων εκατοντάδων μέτρων.

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Αφού απομακρύνθηκε περίπου 400 χιλιόμετρα, ο Cosmos 2612 παραμένει σε τροχιά, ενώ δύο άλλα ρωσικά σκάφη κινούνται τώρα προς την τροχιά ενός άλλου δορυφόρου, του X37.

Ο διοικητής της διοίκησης διαστήματος της Γερμανίας, υποστράτηγος Μίχαελ Τράουτ, τόνισε ότι τέτοιοι ελιγμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρεμβολές. «Πρέπει να λάβουμε υπόψη όλο το φάσμα των πιθανών συνεπειών, από την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας ενός δορυφόρου έως την μόνιμη απενεργοποίησή του», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι ελιγμοί από μόνοι τους δεν συνιστούν απόδειξη επικείμενης επίθεσης.

Πηγή: Reuters

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