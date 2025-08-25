Το Ισραήλ επιτέθηκε στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς.

Αξιωματούχοι του νοσοκομείου και αυτόπτοι μάρτυρες δήλωσαν ότι το Ισραήλ χτύπησε στη συνέχεια το σημείο για δεύτερη φορά, σκοτώνοντας κι άλλους δημοσιογράφους καθώς και διασώστες και γιατρούς που είχαν σπεύσει στο σημείο για να βοηθήσουν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του λυπάται βαθύτατα για αυτό που περιέγραψε ως “τραγική ατυχία” που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων, αρκετοί μεταξύ αυτών εργάζονταν για διεθνή μέσα ενημέρωσης.

“Το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ” στη Χαν Γιούνις, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά, διαβεβαιώνοντας ότι “το Ισραήλ προσδίδει σημασία στο έργο των δημοσιογράφων, όπως και του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων”.

“Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα. Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων πίσω στην πατρίδα”, πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση στην περιοχή του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή τους εξέφρασαν «λύπη για τον θάνατο αμάχων», υποστηρίζοντας ότι «δεν στοχεύουν δημοσιογράφους» και ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.

Το Committee to Protect Journalists (CPJ) καταδίκασε την επίθεση, δηλώνοντας ότι οι θάνατοι δημοσιογράφων στη Γάζα αποτελούν μέρος ενός «τρομακτικού μοτίβου» και ζητώντας ανεξάρτητη διερεύνηση για πιθανά εγκλήματα πολέμου. Το CPJ τόνισε ότι «οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο και το έργο τους είναι κρίσιμο για την ενημέρωση του κόσμου».

Διεθνής κατακραυγή



Η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απαίτησε «εξηγήσεις» εκ μέρους των ισραηλινών Αρχών μετά την ανακοίνωση του θανάτου πέντε δημοσιογράφων σε πλήγματα σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα τη δυσαρέσκειά του για το ισραηλινό πλήγμα εναντίον του νοσοκομείου στη Γάζα.

Ο Τραμπ απάντησε «δεν το γνώριζα αυτό», όταν ερωτήθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο για το πλήγμα.

«Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Την ίδια ώρα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη», είπε σε δημοσιογράφους.

Η Γερμανία δηλώνει σήμερα “συγκλονισμένη για τον θάνατο δημοσιογράφων, διασωστών και αμάχων” από ισραηλινά πλήγματα κατά νοσοκομείου στη Γάζα, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο είκοσι ανθρώπων.

“Η επίθεση αυτή πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας”, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει αμέσως την πρόσβαση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και να εγγυηθεί την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα”.

Το ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, εκ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι είναι “απαράδεκτο”, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας το Ισραήλ να “σεβαστεί το διεθνές δίκαιο”.

“Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να ασκούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για την κάλυψη της πραγματικότητας της σύγκρουσης”, δηλώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Εμανουέλ Μακρόν στο τέλος τηλεφωνικής συνομιλίας με τον εμίρη του Κατάρ. “Ο καταναγκασμός ενός πληθυσμού στον λιμό είναι έγκλημα πολέμου που πρέπει να σταματήσει αμέσως”, δήλωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε σήμερα πως είναι συγκλονισμένος, αφότου το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ αυτών πέντε δημοσιογράφοι.

«Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», επισήμανε ο Λάμι σε ανάρτησή του στο Χ.

Σε δήλωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ τόνισε ότι «η στοχοποίηση δημοσιογράφων και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές και ιατρικές οργανώσεις από τις δυνάμεις κατοχής απαιτεί επείγουσα και αποφασιστική διεθνή δράση, προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη προστασία στους πολίτες και να διασφαλιστεί ότι οι δράστες αυτών των φρικαλεοτήτων δεν θα γλιτώσουν την τιμωρία τους».

«Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία Παλαιστινίων σήμερα κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιθέσεων που έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις. Μεταξύ των νεκρών, εκτός από πολίτες, περιλαμβάνονται και ιατρικό προσωπικό και δημοσιογράφοι», τονίζει ο εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες, Στεφάν Ντιζαρίκ.



«Αυτές οι τελευταίες φρικτές δολοφονίες υπογραμμίζουν τους ακραίους κινδύνους που αντιμετωπίζουν το ιατρικό προσωπικό και οι δημοσιογράφοι καθώς εκτελούν το ζωτικό τους έργο εν μέσω αυτής της βίαιας σύγκρουσης.



Ο Γενικός Γραμματέας υπενθυμίζει ότι οι άμαχοι, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού προσωπικού και των δημοσιογράφων, πρέπει να γίνονται σεβαστοί και να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Ζητά την άμεση και αμερόληπτη διερεύνηση αυτών των δολοφονιών».