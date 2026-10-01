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Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς του, ο Ματσχάρ άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να ακινητοποιήσουν τον δράστη.

Το αεροσκάφος, που μετέφερε 174 άτομα, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ με τη συνδρομή δύο πιλοτών που επέβαιναν ως επιβάτες.

Ο κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ η πράξη του αναγνωρίστηκε διεθνώς ως ηρωική, καθώς απέτρεψε πιθανή αεροπορική καταστροφή.

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ισραήλ πρόκειται να διεξάγουν κοινή έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

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Μέσα σε λίγα λεπτά, ο κυβερνήτης της πτήσης Flydubai, Σμιτ Ματσχάρ, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δραματικής κατάστασης, όταν ο συγκυβερνήτης του φέρεται να του επιτέθηκε με μαχαίρι και να επιχείρησε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το Reuters, παρά τα σοβαρά τραύματά του, ο Ινδός πιλότος αντέδρασε άμεσα. Κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να μπουν μέσα και να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη.

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Το Boeing 737 μετέφερε συνολικά 174 άτομα και τελικά πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Σημαντική ήταν και η συνδρομή δύο ακόμη πιλότων της Flydubai, οι οποίοι βρίσκονταν μεταξύ των επιβατών και βοήθησαν στη διαδικασία προσγείωσης, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Ο ήρωας πιλότος της Flydubai

Ο Σμιτ Ματσχάρ δέχθηκε δημόσια αναγνώριση για την αντίδρασή του, με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι να τον αποκαλεί «ήρωα». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον «πραγματικό ήρωα».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery.



Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker —… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026

«Ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσχάρ είναι ΗΡΩΑΣ. Αντιμέτωπος με τον μεγαλύτερο κίνδυνο και παρά το γεγονός ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά, επέδειξε τεράστιο θάρρος και ακλόνητη αποφασιστικότητα να προστατεύσει τις ζωές των άλλων», έγραψε ο Μόντι.

Ο Ματσχάρ παραμένει για νοσηλεία στην Ταμπούκ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάστασή του είναι σταθερή.

Σε δηλώσεις του στο CNN, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η στάση του πιλότου συνέβαλε στην αποτροπή μιας καταστροφής «σε κλίμακα 11ης Σεπτεμβρίου».

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«Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή όσον αφορά το συγκεκριμένο κίνητρο», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι συζήτησε το περιστατικό με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την «καταπληκτική πράξη ηρωισμού» που, όπως είπε, απέτρεψε μια καταστροφή η οποία θα μπορούσε να είχε επιπτώσεις στην παγκόσμια αεροπορία.

Indian pilot Smit Machchhar is being hailed a hero after his co-pilot allegedly stabbed him mid-air in a bid to crash a flydubai flight carrying 174 people. The injured pilot managed to open the cockpit door, after which passengers overpowered the co-pilot https://t.co/iQM6xCCcyL pic.twitter.com/r0JPzopRHk — Reuters (@Reuters) October 1, 2026

«Αυτή τη φορά, οι καλοί κέρδισαν»

Ο Νετανιάχου ανέφερε ακόμη ότι το Ισραήλ δεν είχε λάβει προηγουμένως κάποια προειδοποίηση ή ενημέρωση από υπηρεσίες πληροφοριών. Όπως είπε, Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρόκειται να διεξαγάγουν από κοινού έρευνα για το περιστατικό. Παράλληλα, σημείωσε πως «πολύ σύντομα θα γνωρίζουμε αν το Ιράν είχε κάποια σύνδεση» με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια τεκμηρίωση που να συνδέει το Ιράν με το περιστατικό.

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Όσον αφορά τον Ματσχάρ, η επαγγελματική διαδρομή του δεν ξεκίνησε με στόχο μια καριέρα στην αεροπορία. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2025, είχε αποκαλύψει πως το επάγγελμα του πιλότου δεν ήταν κάτι που ονειρευόταν από παιδί.

«Σε αντίθεση με πολλούς άλλους αεροπόρους σήμερα, η αεροπορία δεν ήταν παιδικό μου όνειρο. Ήρθε πολύ αργότερα στη ζωή μου», είχε πει.

Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου, επέλεξε να σπουδάσει μηχανική υφασμάτων, έχοντας αρχικά στο μυαλό του να ακολουθήσει την οικογενειακή επιχείρηση στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας. Στη συνέχεια φοίτησε στο Welingkar Institute of Management στη Βομβάη, με αντικείμενο τη διοίκηση.

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Η επαφή του με την αεροπορία ήρθε περίπου στα 19 του χρόνια, όταν παρακολούθησε ένα σχετικό σεμινάριο. Εκεί ήταν που άρχισε να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ασχοληθεί επαγγελματικά με τις πτήσεις.

«Εκεί ήταν που, κατά κάποιον τρόπο, με βρήκε πραγματικά το μικρόβιο της αεροπορίας», είχε πει, εξηγώντας παράλληλα πως η μητέρα του ανησύχησε αρχικά όταν πληροφορήθηκε την επαγγελματική κατεύθυνση που είχε επιλέξει.

Ακολούθησε εκπαίδευση στη Νέα Ζηλανδία και στη συνέχεια έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα ως πιλότος στην ινδική αεροπορική εταιρεία SpiceJet.

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Εμπειρία 9.700 ωρών πτήσης

Για περίπου 11 χρόνια ο Ματσχάρ εργάστηκε στη SpiceJet, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την εκπαίδευση και αξιολόγηση νεότερων πιλότων. Το 2022 μεταπήδησε στη Flydubai, αναλαμβάνοντας καθήκοντα κυβερνήτη σε Boeing 737.

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Σύμφωνα με το επαγγελματικό του προφίλ, έχει συμπληρώσει περισσότερες από 9.750 ώρες πτήσης σε αεροσκάφη Boeing 737-800 και 737 MAX 8/9.

Στη διάρκεια της καριέρας του έχει κληθεί να διαχειριστεί αρκετές απαιτητικές καταστάσεις, μεταξύ άλλων εκτροπές πτήσεων εξαιτίας ιατρικών περιστατικών αλλά και καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τεχνικά ζητήματα.

«Η καθυστέρηση δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Όσο οι άνθρωποι βγαίνουν από το αεροσκάφος περπατώντας, αυτό είναι που θέλω», είχε δηλώσει.

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Ο Ματσχάρ είχε αναφερθεί και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να αποσυνδέεται από τη δουλειά του μετά την ολοκλήρωση μιας πτήσης, αφήνοντας τον ρόλο του πιλότου πίσω του.

«Όταν βγαίνω από το πιλοτήριο ή από το αεροσκάφος, δεν θέλω ο άλλος να ξέρει ότι είμαι πιλότος. Δεν θέλω να συζητώ για την αεροπορία. Όταν φοράω τη στολή, τότε δεν υπάρχουν ανοησίες. Κάνεις τη δουλειά σου και την τελειώνεις. Όταν βγαίνεις από το πιλοτήριο, αυτό ήταν. Σταμάτα να το σκέφτεσαι. Κάποιος άλλος σε χρειάζεται τώρα. Τα παιδιά είναι εκεί. Θέλουν να παίξουν μαζί σου».

«Έσωσες το αεροπλάνο»

Σε βίντεο που φέρεται να καταγράφηκε μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους, ο τραυματισμένος κυβερνήτης εμφανίζεται στο πάτωμα, ενώ επιβάτες προσπαθούν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Σε άλλο σημείο του βίντεο, ένας επιβάτης ακούγεται να απευθύνεται σε έναν από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού, λέγοντας: «Έσωσες το αεροπλάνο».

🚨ISRAELI WARRIOR HERO PASSENGERS THWART ATTEMPTED HIJACKING!🇮🇱💙

This is INSANE🤯 Cockpit footage shows Israeli passengers covered in the blood of the FlyDubai pilot who was stabbed by his co-pilot in an attempt to hijack and crash the Boeing 737 headed to Tel Aviv from Dubai.… pic.twitter.com/2PRaQ8cDW1 — Daniel Cohen (@DanielCohenTV) September 30, 2026

Μεταξύ των επιβατών που φέρεται να έδρασαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν και ο Ισραηλινός Γιανίβ Χαγιούν.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι κατάφερε να φτάσει στο πιλοτήριο εγκαίρως και να εμπλακεί στην πάλη με τον φερόμενο ως δράστη, συμβάλλοντας στην προσπάθεια να ανακτηθεί ο έλεγχος του αεροσκάφους.

Flydubai flight was reportedly involved in a serious mid-air cockpit incident after the co-pilot allegedly attacked the captain, sending the aircraft into a steep dive.



Crew members and passengers reportedly helped regain control of the plane. pic.twitter.com/Lnrsc95pvQ — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) September 30, 2026