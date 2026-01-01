Επίθεση στην Μπριζίτ Μπαρντό μετά τον θάνατό της, έκανε μία δημοσιογράφος της Vogue, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως «queer», προκαλώντας την αντίδραση των θαυμαστών της διάσημης ηθοποιού.

Η δημοσιογράφος Έμμα Σπέκτερ υποστήριξε σε ένα εκτενές άρθρο στη Vogue ότι η ομορφιά της Μπριζίτ Μπαρντό, δεν θα πρέπει να καλύπτει την «ασχήμια της ισλαμοφοβίας, του σεξισμού και της απολογίας της άκρας Δεξιάς», ενώ πρόσθεσε ότι η ηθοποιός είχε «απροκάλυπτα μισαλλόδοξες» απόψεις.

Advertisement

Advertisement

Η αρθρογράφος, η οποία έχει επίσης γράψει βιβλίο για την υπερφαγία και το να είναι κανείς «παχύς» – κατηγόρησε την Μπριζίτ Μπαρντό ότι ενσάρκωνε μια εικόνα «ωμού ρατσισμού».

«Αντί να περιορίσουμε το πένθος μας στο να κοιτάμε με νοσταλγία παλιές φωτογραφίες μιας Μπαρντό με φουσκωτά μαλλιά και μπικίνι και να ακούμε το ‘Bonnie and Clyde’ σε επανάληψη, ας θέσουμε στον εαυτό μας τα δύσκολα ερωτήματα για το πώς η ενσάρκωση από τη Μπαρντό του υποτιθέμενα ‘τέλειου’ προτύπου της λευκής γυναίκας βασίστηκε στη συστημική περιθωριοποίηση και στον απροκάλυπτο ρατσισμό» σημειώνει κλείνοντας το άρθρο της.

Επίθεση των θαυμαστών της Μπριζίτ Μπαρντό

Η αντίδραση των θαυμαστών της Μπριζίτ Μπαρντό ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η Vogue να κατεβάσει την ανάρτηση στο Χ που παρέπεμπε στο άρθρο της Έμμα Σπέκτερ.

Πολλοί χρήστες των social media έσπευσαν να μοιραστούν φωτογραφίες της Μπριζίτ Μπαρντό αντιπαραβάλλοντας εικόνες της δημοσιογράφου ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν μπορούσαν να κρύψουν την οργή τους για την επίθεσή της μετά τον θάνατο της διάσημης ηθοποιού.

This… this is Emma Specter who wrote that dreadfully tasteless article about Brigette Bardot?



You literally ruined your brand that stood for decades. And for what?



Congratulations in your stunning failure.



Truly the Waterloo of fashion 🫡 pic.twitter.com/utrSgUqaNy — Jason Premo • Acclaim Aerospace (@JasonPremoMFG) December 31, 2025

Of course the Vogue Writer had an issue with Bridget Bardot. pic.twitter.com/E9IacxlJNQ — Liz Churchill (@liz_churchill10) December 31, 2025

Emma Spector, the Vogue version of Brigitte Bardot. pic.twitter.com/xmdV3uQzrZ — Arthur van Amerongen (@DonArturito) December 31, 2025