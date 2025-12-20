Στο Μαϊάμι επικεντρώνεται σήμερα το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς ξεκινά ένας κρίσιμος κύκλος συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών διαπραγματευτών και Ρώσων αξιωματούχων, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία, καθώς η Ρωσία έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, στοχεύοντας κυρίως λιμάνια και υποδομές στρατηγικής σημασίας για το εξωτερικό εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ουκρανίας.

Advertisement

Advertisement

Παρά τις εντατικές διπλωματικές πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται, υπογραμμίζοντας το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει το διπλωματικό πεδίο από την πραγματικότητα στο μέτωπο των συγκρούσεων. Ο πόλεμος, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, εισέρχεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του, χωρίς να έχει διαφανεί μέχρι στιγμής μια βιώσιμη λύση.

Ο Ρώσος απεσταλμένος για οικονομικά ζητήματα, Κίριλ Ντμίτριεφ, ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο Μαϊάμι για να συμμετάσχει στις συνομιλίες, επιβεβαιώνοντας τη ρωσική παρουσία σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο Ντμίτριεφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Στιβ Γουίτκοφ, μεγιστάνα των ακινήτων και νυν διπλωματικό απεσταλμένο, καθώς και με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο, κορυφαίο στέλεχος της αμερικανικής διπλωματίας και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει και ο ίδιος στις συνομιλίες.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ντμίτριεφ ανέφερε πως βρίσκεται «καθ’ οδόν προς το Μαϊάμι», συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα περιστέρι – σύμβολο ειρήνης – και ένα σύντομο βίντεο με τον πρωινό ήλιο να διαπερνά τα σύννεφα πάνω από μια παραλία με φοίνικες. Στο σχόλιό του έκανε λόγο για «φως που διαπερνά τα σύννεφα της καταιγίδας», αφήνοντας αιχμές κατά όσων, όπως ανέφερε, επιχειρούν να υπονομεύσουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης.

Στο Μαϊάμι βρίσκονται επίσης αντιπροσωπείες από την Ουκρανία και την Ευρώπη, οι οποίες συμμετέχουν σε παράλληλες διαβουλεύσεις υπό τον συντονισμό του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ. Ωστόσο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θεωρείται απίθανο να υπάρξουν άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων, καθώς οι σχέσεις των δύο πλευρών παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρότεινε τη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Μαϊάμι. Όπως ανέφερε, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα μπορούσαν επίσης να παραστούν, εφόσον πρώτα υπάρξει σαφής εικόνα για τα αποτελέσματα των επαφών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία δεν αποτελεί απόφαση που μπορεί να επιβληθεί από τη Ρωσία, απορρίπτοντας κάθε σχετικό υπαινιγμό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Χθες, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν κοντά στο Μαϊάμι με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, καθώς και με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας. Μετά τις συνομιλίες, ο Ουμέροφ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο προσεχές διάστημα, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Την ίδια στιγμή, το πεδίο των μαχών παραμένει ιδιαίτερα ενεργό. Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε περιοχή κοντά στην Οδησσό, προκαλώντας τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκαπέντε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης την κατάληψη δύο χωριών στις περιφέρειες Σούμι και Ντονέτσκ, ενώ το Κίεβο έκανε γνωστό ότι κατέστρεψε δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη σε αεροδρόμιο της κατεχόμενης Κριμαίας.

Παρά τη συνεχιζόμενη βία, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για «πρόοδο» στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, αναφέροντας ότι η νέα εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου προβλέπει εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας. Οι λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζεται για μια νέα, παρατεταμένη φάση του πολέμου το 2026.