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Ένα ιδιαίτερα σοκαριστικό περιστατικό συγκλονίζει το Λος Άντζελες, καθώς ο Μάικλ Γκλέντχιλ, γιος της συντρόφου του ηθοποιού Τζέιμς Χάντι, κατηγορείται για τη δολοφονία του τελευταίου. Ο 37χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κατοικία στην περιοχή Ταρζάνα της Καλιφόρνια, έχοντας δεχθεί πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος, σύμφωνα με τις αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου, με την αστυνομία να ανταποκρίνεται σε κλήση έκτακτης ανάγκης από την οικία. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ο Χάντι βρέθηκε αναίσθητος και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Οι αρχές του Λος Άντζελες έχουν απαγγείλει κατηγορία ανθρωποκτονίας σε βάρος του Γκλέντχιλ, ο οποίος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ποινής κάθειρξης που μπορεί να φτάσει έως και τα ισόβια. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της κομητείας, πρόκειται για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει βαθιά αίσθηση, καθώς όπως δήλωσε «κανείς δεν αξίζει να πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο», τονίζοντας την αξία της ζωής του θύματος και το ανθρώπινο κόστος του εγκλήματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σε κλήση στο 911 ο κατηγορούμενος φέρεται να έκανε ανατριχιαστική δήλωση, ενώ κατά την άφιξη των αστυνομικών φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ συνεχίζεται η προανακριτική διαδικασία.

Η μητέρα του κατηγορούμενου, Γουέντι Γκλέντχιλ, έχει δηλώσει ότι αδυνατεί να πιστέψει την εμπλοκή του γιου της στην υπόθεση, σημειώνοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και ο Τζέιμς Χάντι ήταν άνθρωποι που αγαπούσε βαθιά. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο γιος της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή λίγες ημέρες πριν το συμβάν.

🚨 EXCLUSIVE: James Handy's murder suspect arrested on video after fatal stabbing. pic.twitter.com/IzK03uL3jh — TMZ (@TMZ) June 5, 2026

Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση με εγγύηση που έχει οριστεί στα 2 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου στο Van Nuys. Αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή που κυμαίνεται από πολυετή κάθειρξη έως και ισόβια, ανάλογα με την τελική κρίση του δικαστηρίου και τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν στη δίκη.