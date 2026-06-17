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Μέγεθος μύγας έχει drone του Εθνικού Πανεπιστημίου Αμυντικής Τεχνολογίας στην Κίνα το οποίο προορίζεται για συγκαλυμμένες επιχειρήσεις.

Λόγω του μεγέθους του, που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον εντοπισμό, το drone αυτό προορίζεται για αποστολές παρακολούθησης/ κατασκοπείας. Το μήκος του είναι 2 εκατοστά και το βάρος του 0,3 γραμμάρια και τα φτερά του χτυπούν 500 φορές το δευτερόλεπτο.

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Τα drones μικρού μεγέθους και οι δυνατότητές τους εξετάζονται όλο και περισσότερο από χώρες ανά τον κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νορβηγικό Black Hornet, που χρησιμοποιείται ήδη από ένοπλες δυνάμεις διαφόρων κρατών, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ.

🇨🇳🦟 China has developed a mosquito sized bionic drone (under 0.3g) for stealth reconnaissance, with insect like flight making it extremely hard to detect or intercept, signaling a shift toward ultra miniature battlefield surveillance tech. pic.twitter.com/Ir7vLJ63yO — Defence Index (@Defence_Index) June 17, 2026