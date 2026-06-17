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Ακόμα πιο περίεργες διαστάσεις φαίνεται ότι λαμβάνει η ούτως ή άλλως περίεργη υπόθεση του θανάτου μιας εργαζόμενης σε πυρηνικό εργαστήριο στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία του Νέου Μεξικού είπε στη Daily Mail πως ερευνητές αναδημιούργησαν το κρανίο της Μελίσσα Κάσιας, που δούλευε στο Los Alamos National Laboratory και εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη στις 26 Ιουνίου 2025. Τα απομεινάρια της Κάσιας ανακαλύφθηκαν στο Carson National Forest στις 28 Μαΐου, δίπλα σε ένα όπλο που, σύμφωνα με την οικογένειά της, δεν ανήκε σε αυτήν.

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Αν και αρκετοί θεωρούν ότι πρόκειται για αυτοκτονία, σε δήλωσή τους στη Daily Mail οι αρχές υπογράμμιζαν πως δεν βρέθηκε σφαίρα στο κρανίο (για την ακρίβεια, δεν εντοπίστηκε σφαίρα μαζί με τα θραύσματα του κρανίου που βρέθηκε στο δάσος). Επίσης, ο Μπεν Χάνσεν, πρώην πράκτορας του FBI, είπε σε podcast πως υπάρχει ισχυρή πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας, παρουσιάζοντας μια «εξωτική» θεωρία: Πως ίσως η Κάσιας σκοτώθηκε από κάποιον με πρόσβαση σε όπλο προηγμένης τεχνολογίας, και συγκεκριμένα όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας που εξαπολύει ακτίνες μικροκυμάτων και φορτισμένα σωματίδια στον στόχο.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Χάνσεν, τέτοια όπλα ίσως έπαιξαν ρόλο τόσο στον θάνατό της όσο και στην απόφασή της να απομακρυνθεί από την οικογένειά της. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε συσκευές που μπορούν να εκπέμπουν «φωνές» στο κρανίο του στόχου, κάνοντάς τον να νομίζει ότι ακούει πράγματα και επιδεινώνοντας την ψυχική του υγεία.

Σημειώνεται επίσης πως, σύμφωνα με το NewsNation, ο σύζυγος της επιστήμονα, Μαρκ Κάσιας, ζήτησε περιοριστική εντολή σε βάρος ιδιωτικού ντετέκτιβ που εργάζεται για την οικογένειά της. Ο ίδιος κατηγόρησε τον Τόμας ΜακΝάλι για «κλιμακούμενη εκστρατεία δημόσιας παρενόχλησης, δυσφήμηση και απειλές», υποστηρίζοντας πως εμπλεκόταν στην εξαφάνισή της.