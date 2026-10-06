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Αγνοείται το πλήρωμα εμπορικού πλοίου που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Βουλγαρίας μετά από επίθεση με drones, την οποία o Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Είναι ασαφές ποιος πραγματοποίησε την επίθεση, που περιελάμβανε εναέρια και θαλάσσια drones, περίπου 112 χλμ από τη Μπιάλα στην ανατολική Βουλγαρία. Σημειώνεται ότι υπάρχουν αυξανόμενοι φόβοι για υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία, η οποία συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

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Ναυτιλιακές πηγές είπαν ότι φαινόταν να πρόκειται για την πρώτη επίθεση τέτοιου είδους στα ύδατα της βουλγαρικής ΑΟΖ. Ο Ράντεφ είπε ότι δεν έχει εξακριβωθεί αν τα drones ήταν από τη Ρωσία ή την Ουκρανία.

Κατά την επίθεση επλήγησαν δύο σκάφη. Το πλήρωμα του ενός, που μετέφερε σιτηρά, διασώθηκε, με δύο μέλη του να τραυματίζονται. Το άλλο, που βυθίστηκε, είχε σημαία Τόγκο και δεν έγινε γνωστό το φορτίο του, ούτε πόσα άτομα πλήρωμα είχε. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνές για τη διάσωση των ναυτικών.

Με πληροφορίες από Reuters