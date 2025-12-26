Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη στο εσωτερικό τεμένους της αλαουιτικής μειονότητας στην πόλη Χομς στη Συρία, κατά την ώρα της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής, μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Συρίας δήλωσε ότι 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι προσωρινός.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της πόλης Χομς, εκρηκτικός μηχανισμός ανατινάχθηκε στο εσωτερικό του τεμένους Αλι μπιν Αμπι Ταλίμπ και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Three people were killed in an explosion inside a mosque in Homs, Syrian State media reports. According to local media, an unidentified person wearing a suicide belt exploded inside the Imam Ali bin Abi Talib Mosque during Friday prayers in the Wadi al-Dhahab district of Homs. pic.twitter.com/4UJjFv5bZF — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) December 26, 2025

BREAKING | Preliminary reports of a suicide attack on Imam Ali Mosque in the Wadi al-Dhahab neighborhood in Homs, Syria during Friday prayers. pic.twitter.com/UFesvWthbt — The Cradle (@TheCradleMedia) December 26, 2025

🚨URGENT

Huge explosion in Homs!



A large explosion occurred at the Ali ibn Abi Talib Mosque in the Wadi al-Dahab neighborhood of Homs. It is believed to have been caused by three improvised explosive devices (IEDs) placed inside the mosque.

Some sources reported that it was a… pic.twitter.com/49yA8dsS4p — إبو riah (@_3buR1ah) December 26, 2025

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters