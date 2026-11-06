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Ο δράστης δολοφόνησε την 41χρονη εργαζόμενη Λιν Σέλμαν χρησιμοποιώντας καραμπίνα και πιστόλι κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσής του στις εγκαταστάσεις.

Ο επικεφαλής ασφαλείας της τράπεζας, Τζον Φρέιλι, πυροβόλησε και εξουδετέρωσε τον δράστη, ο οποίος κατευθυνόταν προς την καφετέρια για να συνεχίσει την επίθεση.

Ο 35χρονος δράστης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η αστυνομία ανέφερε ότι η παρέμβαση του ασφαλείας απέτρεψε μεγαλύτερη τραγωδία.

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Σοκαριστικά είναι τα βίντεο από την αιματηρή εισβολή ενός 35χρονου ενόπλου στα γραφεία της Citibank στην Τάμπα της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, όπου δολοφόνησε μία εργαζόμενη και στη συνέχεια έπεσε νεκρός από τα πυρά του επικεφαλής ασφαλείας της τράπεζας.

Ο Τζέικομπ Πίρσον εισέβαλε στις εγκαταστάσεις της τράπεζας την Τετάρτη, οδηγώντας το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη ασφαλείας. Αφορμή για την επίθεση φέρεται να ήταν μία δικαστική κλήση που είχε λάβει για οφειλή ύψους 2.500 δολαρίων.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος είχε προηγουμένως τηλεφωνήσει στο δικηγορικό γραφείο που είχε αναλάβει τη διαδικασία είσπραξης του χρέους και είχε διατυπώσει ευθείες απειλές. Είχε μάλιστα αναφέρει ότι θα πήγαινε εκεί οπλισμένος με τυφέκιο AR-15 και αλεξίσφαιρο γιλέκο, ζητώντας να ακυρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή που το όχημά του σπάει την πύλη των εγκαταστάσεων, όπου εκείνη την ώρα εργάζονταν περίπου 3.200 άνθρωποι. Στη συνέχεια, ο Πίρσον συνάντησε στον εξωτερικό χώρο την 41χρονη εργαζόμενη Λιν Σέλμαν.

Ο 35χρονος άνοιξε πυρ εναντίον της με καραμπίνα. Όταν το όπλο παρουσίασε εμπλοκή, επέστρεψε στο αυτοκίνητό του, πήρε ένα πιστόλι και πυροβόλησε ξανά τη γυναίκα, η οποία προσπαθούσε να απομακρυνθεί. Η 41χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

WARNING GRAPHIC ⚠️ THE CITI BANK SHOOTING IN TAMPA YESTERDAY FULL VIDEO #shorts #caughtontape #breaking #viralvideo https://t.co/uRmIEIpwIl — BUC WARRIOR (@WarriorBuc) November 5, 2026

Η επίθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Ο Πίρσον κατευθύνθηκε προς την καφετέρια των γραφείων, με σκοπό, σύμφωνα με τις αρχές, να εντοπίσει και άλλα θύματα.

Στο μεταξύ, το δικηγορικό γραφείο που είχε δεχθεί τις απειλές είχε ενημερώσει τον επικεφαλής ασφαλείας της Citibank, Τζον Φρέιλι, συνταξιούχο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

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True heroes don’t run from danger they run toward it. 🇺🇸 We are learning the details behind yesterday’s tragic shooting at the Citibank corporate campus in Brandon, Florida, and why the heroic actions of Marine Corps veteran John Fraley saved countless lives. WHY IT HAPPENED: The tragedy stemmed from a legal dispute. The gunman, 35-year-old Jacob Pearson of Orlando, had no prior criminal record but became irate over a court summons regarding a $2,500 delinquent credit card bill. At 9:00 AM, Pearson called Citibank’s collections attorney and issued a threat, demanding the court case be canceled while referencing an intention to bring weapons and a bulletproof vest to the location. WHAT HAPPENED: Despite law enforcement attempting to locate him after the threat was reported, Pearson drove 90 miles to the Tampa campus. Armed with a rifle, a handgun, and ammunition, he breached the security gates just after noon while thousands of employees were on campus. Pearson opened fire in the courtyard, fatally wounding LeAnne Selman, a valued 9-year human resources employee. According to Hillsborough County Sheriff Chad Chronister, the suspect targeted the campus with the intent to inflict maximum casualties among the employees. THE HEROIC CONFRONTATION: As panic swept the campus, Citibank’s Vice President of Operations and security team member, John Fraley, utilized his Marine Corps training and moved toward the danger to protect others. Fraley tracked the armed gunman toward the building’s cafeteria. Realizing the suspect’s path, Fraley took a tactical position nearby. As Pearson advanced, Fraley confronted him, opening fire and engaging the gunman to prevent further harm. Fraley successfully neutralized the threat, ending the rampage before any other individuals could be harmed. Sheriff Chronister praised the veteran, noting that Fraley chose to stand as a shield for his coworkers rather than seeking safety for himself. Semper Fi, John Fraley. Your courage under fire turned a tragic incident around and saved countless lives. Thank you for your service and your heroism. 🎖️🙏 Please join us in honoring John Fraley, and keeping the family of LeAnne Selman in your deepest thoughts and prayers. 🖤 https://t.co/jdoG4MsqpO — Ravious101 🦅🇺🇸 (@Ravious101) November 5, 2026

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο Φρέιλι να παίρνει θέση έξω από τις τουαλέτες των εγκαταστάσεων. Όταν ο ένοπλος εμφανίστηκε μπροστά του, ο υπεύθυνος ασφαλείας τον πυροβόλησε πέντε φορές, σταματώντας την επίθεσή του.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

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Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ο δράστης βρισκόταν στο σημείο με σκοπό να σκοτώσει όποιον έβρισκε μπροστά του, επισημαίνοντας ότι η παρέμβαση του υπεύθυνου ασφαλείας απέτρεψε ενδεχομένως μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.