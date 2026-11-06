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  • Ο 35χρονος Τζέικομπ Πίρσον εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στα γραφεία της Citibank στην Τάμπα μετά από δικαστική κλήση για οφειλή.
  • Ο δράστης δολοφόνησε την 41χρονη εργαζόμενη Λιν Σέλμαν χρησιμοποιώντας καραμπίνα και πιστόλι κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσής του στις εγκαταστάσεις.
  • Ο επικεφαλής ασφαλείας της τράπεζας, Τζον Φρέιλι, πυροβόλησε και εξουδετέρωσε τον δράστη, ο οποίος κατευθυνόταν προς την καφετέρια για να συνεχίσει την επίθεση.
  • Ο 35χρονος δράστης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η αστυνομία ανέφερε ότι η παρέμβαση του ασφαλείας απέτρεψε μεγαλύτερη τραγωδία.
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Σοκαριστικά είναι τα βίντεο από την αιματηρή εισβολή ενός 35χρονου ενόπλου στα γραφεία της Citibank στην Τάμπα της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, όπου δολοφόνησε μία εργαζόμενη και στη συνέχεια έπεσε νεκρός από τα πυρά του επικεφαλής ασφαλείας της τράπεζας.

Ο Τζέικομπ Πίρσον εισέβαλε στις εγκαταστάσεις της τράπεζας την Τετάρτη, οδηγώντας το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη ασφαλείας. Αφορμή για την επίθεση φέρεται να ήταν μία δικαστική κλήση που είχε λάβει για οφειλή ύψους 2.500 δολαρίων.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος είχε προηγουμένως τηλεφωνήσει στο δικηγορικό γραφείο που είχε αναλάβει τη διαδικασία είσπραξης του χρέους και είχε διατυπώσει ευθείες απειλές. Είχε μάλιστα αναφέρει ότι θα πήγαινε εκεί οπλισμένος με τυφέκιο AR-15 και αλεξίσφαιρο γιλέκο, ζητώντας να ακυρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή που το όχημά του σπάει την πύλη των εγκαταστάσεων, όπου εκείνη την ώρα εργάζονταν περίπου 3.200 άνθρωποι. Στη συνέχεια, ο Πίρσον συνάντησε στον εξωτερικό χώρο την 41χρονη εργαζόμενη Λιν Σέλμαν.

Ο 35χρονος άνοιξε πυρ εναντίον της με καραμπίνα. Όταν το όπλο παρουσίασε εμπλοκή, επέστρεψε στο αυτοκίνητό του, πήρε ένα πιστόλι και πυροβόλησε ξανά τη γυναίκα, η οποία προσπαθούσε να απομακρυνθεί. Η 41χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Η επίθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Ο Πίρσον κατευθύνθηκε προς την καφετέρια των γραφείων, με σκοπό, σύμφωνα με τις αρχές, να εντοπίσει και άλλα θύματα.

Στο μεταξύ, το δικηγορικό γραφείο που είχε δεχθεί τις απειλές είχε ενημερώσει τον επικεφαλής ασφαλείας της Citibank, Τζον Φρέιλι, συνταξιούχο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

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Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο Φρέιλι να παίρνει θέση έξω από τις τουαλέτες των εγκαταστάσεων. Όταν ο ένοπλος εμφανίστηκε μπροστά του, ο υπεύθυνος ασφαλείας τον πυροβόλησε πέντε φορές, σταματώντας την επίθεσή του.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

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Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ο δράστης βρισκόταν στο σημείο με σκοπό να σκοτώσει όποιον έβρισκε μπροστά του, επισημαίνοντας ότι η παρέμβαση του υπεύθυνου ασφαλείας απέτρεψε ενδεχομένως μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

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