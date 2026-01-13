Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας άνδρας σώζει έναν σκιέρ που είχε θαφτεί στο χιόνι μετά από χιονοστιβάδα στις Άλπεις, στην Ελβετία.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η daily mail, ο 37χρονος Matteo Zilla έκανε σκι στο Engelberg το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, όταν ξαφνικά παρατήρησε ένα χέρι να προεξέχει από το χιόνι σε απόσταση.

Μόλις συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για έναν άνδρα που ήταν εντελώς θαμμένος κάτω από το χιόνι, ο Matteo έτρεξε προς τα εκεί και άρχισε να σκάβει απεγνωσμένα, προσπαθώντας να καθαρίσει το χιόνι όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Video captured the moment one man rescued a fellow skier who fell into deep snow in Engelberg, Switzerland. Thankfully, he was able to pull the man out safely. pic.twitter.com/V9xgEWcL7m January 12, 2026

«Έρχομαι, όλα καλά!» ακούγεται ο Matteo να φωνάζει, καθώς προχωράει με δυσκολία μέσα στο βαθύ χιόνι προς το μέρος του παγιδευμένου σκιέρ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, αμέσως καθαρίζει το χιόνι από το πρόσωπο του άνδρα, ώστε να μπορεί να αναπνεύσει, πριν συνεχίσει να σκάβει για να τον ελευθερώσει. Ο σκιέρ ανασύρθηκε με ασφάλεια και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τραυματιστεί.

«Κάναμε σκι στο Engelberg μια μέρα με χιόνι. Χιόνιζε και είχαμε περίπου 40 με 50 εκατοστά φρέσκο χιόνι. Είδα έναν άντρα μακριά που προσπαθούσε να ανέβει χωρίς σκι, οπότε σκέφτηκα ότι ίσως τα είχε χάσει και κατέβηκα για να βοηθήσω στην αναζήτηση», δήλωσε ο Matteo.

«Αλλά τότε γύρισα το κεφάλι μου και είδα ένα πόδι να προεξέχει από το χιόνι. Πήγα αμέσως και αφαίρεσα το χιόνι από το πρόσωπο και το στόμα του, μιλώντας του για να δω αν είχε τραυματιστεί. Συνειδητοποιήσαμε ότι δεν είχε τραυματιστεί και πολύ αργά αφαιρέσαμε το υπόλοιπο χιόνι από το σώμα του», τόνισε.

Όπως ξεκαθάρισε ο Matteo, ο σκιέρ «είχε κάνει σκι, δεν είδε μερικούς μικρούς θάμνους και αναποδογύρισε στο χιόνι» και υπογράμμισε πως «έβαλα τα συναισθήματά μου στην άκρη, γιατί δεν είχαν σημασία. Το πιο σημαντικό ήταν να του σώσουμε τη ζωή».

Τουλάχιστον 17 άτομα έχουν σκοτωθεί από χιονοστιβάδες στην Ευρώπη τον τελευταίο μήνα, εν μέσω προειδοποιήσεων «εξαιρετικού κινδύνου» από τις περιφερειακές αρχές.

Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδες, με πολλά περιστατικά να αφορούν σκιέρ εκτός πίστας στις Άλπεις.

