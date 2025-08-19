Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία στο επί κοντώ. Αυτή τη φορά, στη Λωζάνη, την Τρίτη (19/8), κατέκτησε την πρώτη του νίκη σε μίτινγκ της σειράς Diamond League, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής απέδειξε ξανά τη σταθερότητά του, περνώντας για 11η φορά φέτος τα 6 μέτρα, με άλμα στα 6,02 μ. Ο μεγάλος απών της διοργάνωσης ήταν ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις, κάτι που δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το επίτευγμα του Καραλή.

Advertisement

Advertisement

Ο αγώνας του ξεκίνησε στα 5,72 μ., ενώ άφησε τα 5,82 μ. για να περάσει απευθείας στα 5,92 μ., με την πρώτη προσπάθεια. Στη συνέχεια ο πήχης ανέβηκε στα 6,02 μ., όπου χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να τα καταφέρει. Στην τρίτη του προσπάθεια, ο πήχης έμεινε στη θέση του, χαρίζοντάς του την κορυφή του βάθρου και την πρώτη μεγάλη νίκη του στη «χρυσή» σειρά του στίβου.

Τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν οι Γάλλοι Τιμπό Κολέ και Ρενό Λαβιλενί, αμφότεροι με επίδοση 5,82 μ.

Με αυτή την επιτυχία, ο Εμμανουήλ Καραλής δείχνει πανέτοιμος για το μεγάλο φετινό ραντεβού, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο στο Τόκιο.