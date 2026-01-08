Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα εξελίχθηκε η παρουσία της προέδρου της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, έξω από το Παλαί-Μπουρμπόν, όπου συγκεντρωμένοι αγρότες την υποδέχθηκαν με αποδοκιμασίες, σφυρίγματα και συνθήματα. Η ίδια έκανε λόγο για «νόμιμη οργή», επιμένοντας στην ανάγκη διαλόγου και δηλώνοντας ότι θα δεχθεί τα συνδικάτα για συζητήσεις εντός της ημέρας.



Γιαέλ Μπρον-Πιβέ: «Είναι φυσιολογικό να εκφράζεται αυτή η οργή»

«Είναι θυμωμένοι, είναι φυσιολογικό να εκφράζεται αυτή η οργή», δήλωσε η κ. Μπρον-Πιβέ, αφού επέστρεψε εντός του Παλαί-Μπουρμπόν, εκτιμώντας ότι η παρουσία της στη συνάντηση μαζί τους ήταν «το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει».

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης επανέλαβε, μιλώντας στα τηλεοπτικά δίκτυα BFM-TV και LCI, ότι σκοπεύει να δεχθεί «το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων» στο γραφείο της το απόγευμα, για «ήρεμες και ουσιαστικές ανταλλαγές απόψεων».

Τόνισε, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητο να βρεθεί και η ίδια στον χώρο της συγκέντρωσης και να μην «αποφεύγει» μια «νόμιμη» οργή:

«Πρέπει να ακούμε τους πολίτες, ακόμη κι αν η κατάσταση είναι τεταμένη, ακόμη κι αν δεν θέλουν να μιλήσουν αλλά να εκφράσουν τον θυμό τους. Είμαι εδώ για να τον ακούσω».

Η ίδια υπενθύμισε ότι η Εθνοσυνέλευση «έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή της στη συμφωνία Mercosur».

«Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους, και αυτό ακριβώς θα κάνουμε», δήλωσε.



Ανακοίνωσε συνάντηση με συνδικάτα στις 14:00

Η πρόεδρος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, βγήκε από το Παλαί-Μπουρμπόν για να συναντήσει τους αγρότες της Συντονιστικής Αγροτικής Οργάνωσης (Coordination rurale – CR), που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το κτίριο. Η υποδοχή ήταν εχθρική, με αποδοκιμασίες και σφυρίγματα, ενώ η πρόεδρος δέχθηκε και ρίψη αντικειμένου.

«Ξέρετε ότι η γεωργία με απασχολεί πάρα πολύ», δήλωσε, προτού ανακοινώσει ότι θα συναντήσει τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους στις 14:00. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τον χώρο, μετά από συνωστισμό του πλήθους.

Οι αγρότες, καταγγέλλοντας «πρόκληση», φώναζαν συντονισμένα «Παραίτηση! Παραίτηση!». Στο πλευρό τους βρισκόταν και ο Φλοριάν Φιλιπό, πρόεδρος του κόμματος «Les Patriotes». Οι συγκεντρωμένοι τραγούδησαν τη «Μασσαλιώτιδα» και στη συνέχεια κάλεσαν σε «Frexit».

Το πλήθος έξω από την Εθνοσυνέλευση γίνεται ολοένα και πιο πυκνό, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών και αγροτών της CR, αναγνωρίσιμων από τα κίτρινα σκουφιά τους. «Είμαστε στο σπίτι μας», ακούγεται να φωνάζουν, ενώ ένα πανό με την ένδειξη «Corrèze» τοποθετήθηκε μπροστά σε άγαλμα.

Πίσω του, άλλο πανό είναι αναρτημένο σε τρακτέρ και γράφει:

«Δεν θα πεθάνουμε σιωπηλά».

