Την επαναφορά της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας από τα μέσα του 2026 ανακοίνωσε σήμερα (27/11) ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ώστε η Γαλλία να ανταποκριθεί στις «επιταχυνόμενες απειλές» στην παγκόσμια σκηνή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

“Η Γαλλία δεν μπορεί να παραμείνει άπραγη”, δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην 27η Ταξιαρχία Ορεινού Πεζικού στο Varces, στις Γαλλικές Άλπεις ενώ ανέφερε ότι το σχέδιο το “εμπνεύστηκαν από τις πρακτικές των Ευρωπαίων εταίρων μας… σε μια εποχή που όλοι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι απαντούν σε μια απειλή που μας βαραίνει όλους”.

En 2026, 3000 jeunes de 18 à 19 ans pourront faire leur service militaire volontaire. Ces jeunes pourront être déployés uniquement sur le territoire national pendant dix mois, contre une rémunération mensuelle de 800 euros. Les inscriptions ouvrent le 12 janvier 2026. pic.twitter.com/rOxJqYUWL1 — Le Figaro (@Le_Figaro) November 27, 2025

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καθώς απευθύνεται στον στρατό στη στρατιωτική βάση του Varces.

Το νέο εθελοντικό πρόγραμμα θα απευθύνεται σε νέους 18 και 19 ετών, οι οποίοι θα λαμβάνουν αμοιβή 800 ευρώ τον μήνα με καλυμμένα τα έξοδα στέγασης και σίτισης, και η θητεία τους θα έχει διάρκεια 10 μηνών. Σύμφωνα με το σχέδιο, το 2026 θα προσληφθούν 3.000 άτομα, τα οποία θα υπηρετούν αποκλειστικά στο γαλλικό έδαφος, ενώ ο στόχος είναι ο αριθμός αυτός να φτάσει τα 10.000 έως το 2030.

Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί μια ευρύτερη τάση στην Ευρώπη, λόγω της ανησυχίας που προκαλούν οι προθέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο ΝΑΤΟ αλλά και λόγω της αυξανόμενης επιθετικότητας της Ρωσίας.

Cet effort de défense sera financé par la loi de programmation militaire 2026-2030, avec un budget supplémentaire de plus de deux milliards d’euros dédié au service national. →https://t.co/nC5dYW2nwE pic.twitter.com/lBQp3HfB4K — Le Figaro (@Le_Figaro) November 27, 2025

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καθώς απευθύνεται στον στρατό στη στρατιωτική βάση του Varces.

Η υποχρεωτική θητεία στον στρατό καταργήθηκε από τον Ζακ Σιράκ το 1996, κάτι που ο Μακρόν χαρακτήρισε «σωστή ενέργεια» διότι η στράτευση δεν είχε νόημα για τις τότε ανάγκες της Γαλλίας ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λόγος για επιβολή υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «αυτό το υβριδικό μοντέλο στρατού αντιστοιχεί στις απειλές και τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας, φέρνοντας κοντά τους νέους που υπηρετούν εθνική θητεία, τους εφέδρους και τον εν ενεργεία στρατό». Το νέο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί μέσω του νόμου για τον στρατιωτικό προγραμματισμό 2026-2030, με επιπλέον προϋπολογισμό άνω των 2 δις ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καθώς απευθύνεται στον στρατό στη στρατιωτική βάση του Varces.

Η Γαλλία σκοπεύει να έχει 100.000 εφέδρους έως το 2030 από περίπου 47.000 που είναι σήμερα. Η συνολική στρατιωτική δύναμη θα μπορούσε να φτάσει τα 210.000 άτομα έως το 2030.