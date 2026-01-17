«Επίθεση» στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επιρρίπτοντάς του ευθύνες για τα θύματα των διαδηλώσεων, τις καταστροφές και τη «συκοφαντία» που, υπέστη το ιρανικό έθνος στη διάρκεια των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ειδικότερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν χαρακτηρίζει «εγκληματία» τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι εμπλέκεται προσωπικά στις μαζικές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο χιλιάδες Ιρανοί. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμενεΐ θεωρεί ΗΠΑ και Τραμπ ως υπεύθυνους για την αιματοχυσία και τις καταστροφές που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα του Ιράν.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας είχε κατηγορήσει και πάλι τους διαδηλωτές ότι δρούσαν κατ’ εντολή του Τραμπ και άλλων «ξένων τρομοκρατών». Κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποίησεων, αρκετοί διαδηλωτές αντέδρασαν έντονα στο θεοκρατικό καθεστώς της χώρας και κάποιοι έκαψαν φωτογραφίες του Χαμενεΐ. Μάλιστα, η εικόνα πολιτών να ανάβουν τσιγάρα χρησιμοποιώντας φωτογραφίες του Χαμενεΐ εξελίχθηκε σε σύμβολο εθνικής ανυπακοής και αντίστασης απέναντι στο θεοκρατικό καθεστώς.

Όσον αφορά τους νεκρούς διαδηλωτές, η Human Rights Activists News Agency , που εδρεύει στις ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 3.090, τον μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί στο Ιράν εδώ και δεκαετίες.