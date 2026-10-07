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Δέκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν σήμερα σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης Οστρολέκα στη βορειοανατολική Πολωνία, δήλωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τον 19χρονο ύποπτο δράστη, ο οποίος συγκαταλέγεται στους τραυματίες.

Ο περιφερειάρχης Πάβελ Νιεβιαντόμσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι εννέα άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, αλλά κανενός η ζωή δεν διατρέχει κίνδυνο.

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«Μεταξύ των τραυματιών είναι πέντε μαθητές, δύο εκπαιδευτικοί και δύο περιστατικοί, καθώς και ο δράστης, ο οποίος αυτοτραυματίστηκε», τόνισε ο περιφερειάρχης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος είναι μαθητής του σχολείου και ότι επιτέθηκε σε άτομα με ματσέτα. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι πυροτεχνουργοί έλεγξαν το σακίδιο του δράστη, αλλά δεν ήταν σε θέση να πουν αν βρέθηκε κάτι.

Η επίθεση σημειώθηκε σε επαγγελματικό σχολείο για εφήβους.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Άντριαν Στούπσκ, δήλωσε στο κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι TVP Info ότι οι μαθητές οχυρώθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας για να προστατευτούν, προτού απομακρυνθούν με ασφάλεια από το κτίριο.

Eight people injured in knife attack at school in Poland



Two were seriously wounded



The 19-year-old attacker was detained — he is a student at the school pic.twitter.com/5qe43f6O8G — RTBreaking (@RT_Breaking_) October 7, 2026

Οι αρχές ανέφεραν ότι η επίθεση συνέβη γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδας.

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Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη του υπόπτου περίπου 20 λεπτά μετά την επίθεση και δημοσίευσε φωτογραφία στο X, η οποία δεχίνει έναν άνδρα – που φαίνεται να έχει συλληφθεί – πεσμένος μπρούμυτα σε δασώδη περιοχή.

Από τις αρχές έγινε γνωστό πως όλα τα σχολεία στην Οστρολέκα έκλεισαν και ότι τα παιδιά είναι ασφαλή.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν ασαφή. Τέτοιου είδους περιστατικά είναι σπάνια στην Πολωνία, ωστόσο τον Σεπτέμβριο η αστυνομία συνέλαβε έναν 13χρονο ως ύποπτο για σχεδιασμό επίθεσης, έχοντας εντοπίσει μαχαίρι στην τσάντα του.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ