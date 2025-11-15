Ένα περιστατικό πρωτοφανούς βίας σημειώθηκε στην Αργεντινή, όταν ο ποδοσφαιριστής Τζόναθαν «Κόρτο» Σμιθ, παίκτης της Ατλέτικο Τζενεράλ Λαμαντρίντ, δέχθηκε άγρια επίθεση ενώ παρακολουθούσε τον αγώνα ποδοσφαίρου της ανήλικης κόρης του. Ο 35χρονος είχε μεταβεί στο γήπεδο για να στηρίξει την κόρη του, η οποία αγωνίζεται σε ομάδα κάτω των 16 ετών, όμως η παρουσία του κατέληξε σε δραματικό περιστατικό που τον οδήγησε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στο γήπεδο ξέσπασε έντονη διαμάχη η οποία εξελίχθηκε γρήγορα σε μαζική συμπλοκή μεταξύ γονέων και παικτριών. Παρά την άμεση επέμβαση της αστυνομίας, η κατάσταση είχε ήδη κλιμακωθεί και ο Σμιθ βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος. Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι τον εντόπισαν με μια βαθιά και ιδιαίτερα επικίνδυνη πληγή στο μέτωπο, προκληθείσα από κλειδί αυτοκινήτου που κάποιος του είχε καρφώσει στο κούτελο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομειακή μονάδα, όπου οι γιατροί τον υπέβαλαν σε άμεση χειρουργική επέμβαση. Η κατάστασή του κρίθηκε κρίσιμη, καθώς το αντικείμενο είχε εισχωρήσει σε ευαίσθητο σημείο του κρανίου. Παρά την αγριότητα της επίθεσης, οι γιατροί δήλωσαν ότι το κλειδί δεν προκάλεσε σοβαρή βλάβη σε κεντρική φλέβα ή αρτηρία, γεγονός που θεωρήθηκε σωτήριο. Ο Σμιθ παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ και η κόρη του διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και έντονη ανησυχία για την κλιμακούμενη βία στα ερασιτεχνικά γήπεδα, ακόμη και σε αγώνες ανηλίκων.

🔴 #Violencia en un partido de #futbolamateur en #Berazategui: le clavaron la llave de auto en la cabeza a Jonathan “Corto” Smith



👉 El exjugador y capitán de la Asociación Deportiva Berazategui dirigía el fútbol femenino del Club Estrella de Plátanos y fue atacado por un… pic.twitter.com/9rdhC5ZyFc — El Bonaerense (@elbonanews) November 14, 2025