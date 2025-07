Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν και έξι άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε πλήγμα εναντίον της καθολικής εκκλησίας που βρίσκεται στη λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν σήμερα γιατροί στο Νοσοκομείο Αλ-Άχλι στην Πόλη της Γάζας.

Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στην Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας, τη μοναδική καθολική εκκλησία μέσα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ισραηλινό, κατά τα φαινόμενα, το πλήγμα στη μοναδική ρωμαιοκαθολική εκκλησία στη Λωρίδα της Γάζας που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών άλλων, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα πλήγματος, κατά τα φαινόμενα από τον ισραηλινό στρατό στο συγκρότημα της Αγίας Οικογένειας σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε το Πατριαρχείο.

Νωρίτερα υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές για το εάν η επίθεση είχε προκαλέσει νεκρούς.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι «γνωρίζουν τις αναφορές για ζημιές που προκλήθηκαν στον Ναό της Αγίας Οικογένειας στην Πόλη της Γάζας και για θύματα στο σημείο. Οι συνθήκες του περιστατικού είναι υπό εξέταση».

«Οι IDF καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν τα πλήγματα σε αμάχους και μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων χώρων λατρείας, και εκφράζουν τη λύπη τους για πιθανόν ζημιές που προκαλούνται σε αυτούς».

