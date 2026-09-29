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Τα αδικήματα τελέστηκαν σε βάρος ενός αγοριού και ενός κοριτσιού κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών περιόδων, μεταξύ των ετών 1993 και 2010.

Ο 49χρονος καταδικασθείς αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο μετά την εξέταση των καταθέσεων των θυμάτων και των αποδεικτικών στοιχείων.

Μετά την καταδίκη του, ο Γκρέιαμ Ντοτ διαγράφηκε από την επαγγελματική ένωση σνούκερ και εντάχθηκε υποχρεωτικά στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών.

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Σε επτά χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής του σνούκερ, Γκρέιαμ Ντοτ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση δύο παιδιών στη Σκωτία.

Ο 49χρονος Σκωτσέζος άκουσε την ποινή του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου, έχοντας καταδικαστεί τον περασμένο Αύγουστο για δύο αδικήματα σε βάρος ενός κοριτσιού και ενός αγοριού, τα οποία ήταν σε ηλικία δημοτικού όταν συνέβησαν τα περιστατικά.

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Οι υποθέσεις αφορούν δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η κακοποίηση του κοριτσιού σημειώθηκε μεταξύ 1993 και 1996, ενώ εκείνη του αγοριού μεταξύ 2006 και 2010. Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης δίκης στη Γλασκώβη, το δικαστήριο άκουσε καταθέσεις για επανειλημμένες πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Former world snooker champion Graeme Dott jailed for seven years over child sex abuse. https://t.co/ygUxtf7HCN pic.twitter.com/lfsajWw6lx September 29, 2026

Η πρώτη καταγγέλλουσα, η οποία σήμερα βρίσκεται στα 40 της, κατέθεσε ότι ο Ντοτ την κακοποίησε σε περισσότερες από μία περιπτώσεις όταν ήταν παιδί. Ο δικαστής, κατά την επιβολή της ποινής, ανέφερε ότι μέρος της συμπεριφοράς για την οποία καταδικάστηκε ο Ντοτ θα αντιμετωπιζόταν σήμερα ως βιασμός.

Είπε επίσης ότι ο Ντοτ ανταμείβε τα θύματα με λιχουδιές και παρουσίαζε την κακοποίηση ως μέρος ενός παιχνιδιού.

Ο δεύτερος καταγγέλλων, σήμερα στα τέλη των 20 ετών, κατέθεσε επίσης ότι η κακοποίηση ξεκίνησε όταν ήταν μικρό παιδί και επαναλήφθηκε σε βάθος χρόνου.

Ο Ντοτ αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης, ωστόσο κρίθηκε ένοχος από τους ενόρκους. Μετά την καταδίκη του, διαγράφηκε από την World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) και αφαιρέθηκε το όνομά του από το World Snooker Hall of Fame. Παράλληλα, εντάχθηκε στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών.

Ο Γκρέιαμ Ντοτ υπήρξε ένα από τα γνωστότερα ονόματα του παγκόσμιου σνούκερ, με κορυφαία στιγμή της καριέρας του την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 2006, όταν είχε επικρατήσει του Πίτερ Έμπντον στον τελικό του Crucible. Είχε φτάσει ακόμη δύο φορές στον τελικό της διοργάνωσης, το 2004 και το 2010.