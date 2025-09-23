Κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος- την «τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου», όπως την αποκάλεσε- απηύθυνε από το βήμα του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο».

Ο Ερντογάν είπε πως η Τουρκία οραματίζεται το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο ως μια «λεκάνη σταθερότητας όπου τα νόμιμα συμφέροντα όλων των πλευρών γίνονται σεβαστό» και υπογράμμισε την ετοιμότητα της Άγκυρας για «εποικοδομητική συνεργασία σε κάθε ζήτημα». Ωστόσο προειδοποίησε ότι κάθε πρωτοβουλία- ενεργειακή ή περιβαλλοντική- που παρακάμπτει την Τουρκία και το ψευδοκράτος είναι καταδικασμένη. «Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου από την ανατολική Μεσόγειο δεν μπορούν να επιτύχουν», σημείωσε σχετικά, προσθέτοντας πως η Τουρκία έχει δικαιώματα και αρμοδιότητες στα δυτικά της Κύπρου και οι Τουρκοκύπριοι έχουν νόμιμα δικαιώματα στις περιοχές γύρω από το νησί.

O Ερντογάν έκανε λόγο για «άδικη απομόνωση» των των Τουρκοκυπρίων: «Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου και να εδραιώσει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της…η διεθνής κοινότητα πρέπει να βάλει τέλος στην άδικη απομόνωση που έχει επιβληθεί στους Τουρκοκύπριους για μισό αιώνα».

O Τούρκος πρόεδρος καταφέρθηκε εναντίον του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας πως «δεν είναι εμπόλεμη ζώνη» μα ένα μέρος όπου «στη μία πλευρά βρίσκεται ένας στρατός και στην άλλη σφάζονται αθώοι άμαχοι». Έκανε λόγο για «γενοκτονία εδώ και 700 ημέρες μπροστά στα μάτια μας» και κατηγόρησε το Ισραήλ πως καταπνίγει τον Τύπο σκοτώνοτνας 250 δημοσιογράφους και απαγορεύοντας σε ξένα ΜΜΕ να εισέλθουν στη Γάζα. Αποδοκίμασε το Ισραήλ για «μανία με γη της επαγγελίας» και για επεκτατική πολιτική και ισχυρίστηκε πως ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «δεν έχει σκοπό να κάνει ειρήνη ούτε να σώσει τους ομήρους».

Υπενθυμίζεται πως η Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε βάρος των Ποντίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, ενώ προωθεί συστηματικά το αναθεωρητικό/νεο-οθωμανικό δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», αμφισβητώντας την κυριαρχία των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, καθώς και της ελληνικής και κυπριακής ΑΟΖ.

Με πληροφορίες από Daily Sabah, SigmaLive , Philenews