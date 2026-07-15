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Αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ευρώπη από τις ΗΠΑ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ μαζί με την σύντροφό του Ισαμπέλ Χάουγκενγκ Γιόχανσεν, παρευρέθηκαν σε εκδήλωση της Dolce & Gabbana για τη νέα collection Alta Sartoria Menswear. Με φόντο το Ιόνιο Πέλαγος και την επιβλητικότητα της Αίτνας, ο Νορβηγός αστέρας του ποδοσφαίρου «μάγεψε» την Ταορμίνα φορώντας ένα λευκό μεταξωτό outfit.

Η νέα δημόσια εμφάνιση του Νορβηγού ποδοσφαιριστή

Ο Χάαλαντ που οδήγησε τη Νορβηγία στα προημιτελικά του Μουντιάλ, αναχώρησε με ιδιωτικό αεροσκάφος για την Ιταλία για την εκδήλωση μόδας του brand Dolce & Gabbana.

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Footballer Erling Haaland and his girlfriend Isabella Haugseng Johansen stepped out in Taormina for Dolce & Gabbana’s Alta Sartoria show, mingling with Michele Morrone before taking their seats. pic.twitter.com/7a5C3pzAdx — Frenkie_Woody (@Frenkie_Woody) July 15, 2026

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι συμμετείχε επίσης στο δείπνο που διοργανώθηκε μετά την εκδήλωση στη Villa Comunale. Στο ίδιο τραπέζι καθόταν και ο ηθοποιός Μικέλε Μορόνε, με τον οποίο ο Χάαλαντ φάνηκε να συνομιλεί αρκετά.

Erling Haaland and Michele Morrone among the stars of the Dolce&Gabbana after party at Trevelyan Park in Taormina ❤️ pic.twitter.com/cAPLuMnBBQ — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 15, 2026

Ο Χάαλαντ και η Γιόχανσεν έχουν μια σχέση που χρονολογείται από την παιδική τους ηλικία. Και οι δύο μεγάλωσαν στο Μπράιν, μια μικρή πόλη στη νοτιοδυτική Νορβηγία, και έπαιξαν και οι δύο για την Μπράιν FK στα νεανικά τους χρόνια. Η ίδια η Γιόχανσεν ήταν ταλαντούχα ποδοσφαιρίστρια και αγωνιζόταν στην γυναικεία ομάδα του συλλόγου. Σύμφωνα με το Mirror UK, σημείωσε 23 γκολ σε 36 συμμετοχές, αφού έκανε το ντεμπούτο της στην πρώτη ομάδα σε ηλικία μόλις 13 ετών.

Η φιλία τους εξελίχθηκε αργότερα σε σχέση, ενώ ο Χάαλαντ αγωνιζόταν στη Μπορούσια Ντόρτμουντ στη Γερμανία. Σύμφωνα με τον Χάαλαντ, η Γιόχανσεν ήταν αυτή που έκανε την πρώτη κίνηση.

«Μου έστειλε ένα μήνυμα. Έπαιζε στον ίδιο σύλλογο με εμένα, τη Μπράιν, οπότε με είχε παρακολουθήσει. Εγώ δεν την είχα παρακολουθήσει», είπε με ένα χαμόγελο στο NRK.

Το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του παιδί, έναν γιο, τον Δεκέμβριο του 2024 και έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την οικογενειακή του ζωή ιδιωτική, παρά την παγκόσμια φήμη του Χάαλαντ.