Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ιρανό ομόλογό του, σε τηλεφωνική τους επικοινωνία την Πέμπτη, πως η Τουρκία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ξένη επέμβαση στο Ιράν και πως εκτιμά πολύ την ειρήνη και σταθερότητα στους γείτονές της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Η προεδρία αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν στον απόηχο των μεγάλων ταραχών. Επίσης, όπως σημειώνεται, ο Ερντογάν είπε πως η επίλυση προβλημάτων χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση ήταν επίσης προς όφελος της Άγκυρας.

Με πληροφορίες από Reuters