Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν το Σάββατο σε μία εκεχειρία 30 ημερών χωρίς όρους από τις 12 Μαΐου, με την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με την επιβολή νέων «μαζικών» κυρώσεων αν αποτύχει να συμμορφωθεί.

Η ανακοίνωση έγινε από τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Ουκρανίας, μετά από μία συνάντησή τους στο Κίεβο, στη διάρκεια της οποίας, είχαν μία τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ.

«Όλοι μας εδώ μαζί με τις ΗΠΑ καλούμε τον Πούτιν. Αν μιλά σοβαρά για ειρήνη, έχει την ευκαιρία να το δείξει» είπε σε δημοσιογράφους ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ. «Όχι άλλα “αν” και “αλλά”, όχι άλλοι όροι και καθυστερήσεις» πρόσθεσε.

