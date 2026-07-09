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Ανάρτηση με Face News έκανε στην ιστοσελίδα του ο Αμερικανός πρόεδρος, με πολλούς να κάνουν λόγο για μια ακόμη γκάφα στην μεγάλη συλλογή του.

Ο Τραμπ δημοσίευσε στις 00:35 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), μια φωτογραφία στην λεζάντα της οποίας ανέφερε ότι «αυτό αποτελεί απάντηση στον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν επαναληφθεί, οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο σοβαρές».

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Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία που είχε δημοσιευθεί από τον λογαριασμό “Open Source Intel” και κατά τον Τραμπ απεικόνισε Αμερικανικό χτύπημα στην Τσαμπαχάρ, στο νότιο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπου είχαν καταγραφεί εκρήξεις, όπως επίσης και στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς και Σιρίκ.

Not only is that not Chabahar, that happened in 2025. https://t.co/u6qFM1ckC9 pic.twitter.com/bx4NEn8r54 July 8, 2026

Όμως, η φωτογραφία αποδείχθηκε FACE NEWS, που τόσο αντιπαθεί ο Αμερικανικός πρόεδρος καθώς όχι μόνο δεν ήταν από εκείνη την ημέρα αλλά δεν ήταν καν Αμερικανικό χτύπημα.

Η εικόνα προερχόταν από ισραηλινό πλήγμα που είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου του 2025 στην εγκατάσταση καυσίμων στο Σαχράν, στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.

Αν και ο λογαριασμός του “Open Source Intel” παραδέχθηκε το λάθος, επισημαίνοντας ότι, ύστερα από νέο έλεγχο, επιβεβαιώθηκε πως η φωτογραφία δεν ήταν η πραγματική, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει διορθώσει ή κατεβάσει την ανάρτησή του.

Γι αυτόν είναι μία ακόμη «ένδοξη» επίθεση Αμερικανών στο Ιράν!