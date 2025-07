Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η Wrexham πανηγυρίζει την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Στο τιμόνι της διοίκησης, βρίσκονται οι χολιγουντιανοί σταρ, Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ Μακέλενεϊ, οι οποίοι ανέλαβαν τα ηνία της όταν ο σύλλογος αγωνιζόταν στην 5η εθνική κατηγορία. Πλέον, βρίσκεται μόλις μια κατηγορία κάτω από το σπουδαιότερο πρωτάθλημα του κόσμου, την αγγλική Premier League.

The first team to go back-to-back-to-back in senior football 😤 Wrexham celebrate promotion to the Championship! 👊 pic.twitter.com/Y9AUSIjm2X

«Πριν από 4 χρόνια, αυτός ο άνθρωπος (σ.σ. ο Μακέλενεϊ) είπε ότι στόχος μας είναι να φτάσουμε στην Πρέμιερ Λιγκ», δήλωσε ο Ρέινολντς στο Sky Sports, ύστερα από τη νίκη της ομάδας του επί της Τσάρλτον Αθλέτικ. «Και ήταν κατανοητό ότι υπήρξαν πολλά γέλια – αλλά έχει αρχίσει να φαίνεται σαν ένα απτό πράγμα που θα μπορούσε πραγματικά να πραγματοποιηθεί».

Μπορεί όμως η ομάδα να σταθεί στο – ιδιαίτερα υψηλό – επίπεδο της Τσάμπιονσιπ (σ.σ. 2η κατηγορία του βρετανικού ποδοσφαίρου); Έχει τον τρόπο να αντιμετωπίσει ομάδες όπως η Λέστερ, Η Σάουθάμπτον ή η Γουέστ Μπρόμιτς; Και κυρίως: έχει ό,τι χρειάζεται για να διακριθεί και να μπορέσει να πανηγυρίσει την άνοδο στο κορυφαίο πρωτάθλημα;

Η λαμπρή διαδρομή της Ρέξαμ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον προπονητή της ομάδας, Phil Parkinson, όπως εξηγεί το BBC. Η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του 57χρονου τεχνικού φαίνεται πως θα συνεχίσει να υπάρχει, καθώς ο ίδιος πέτυχε την 6η άνοδο στην καριέρα του.

Ο πρώην προπονητής της Μπόλτον έχει πετύχει μια σταθερή εξέλιξη, με την ενδεκάδα στο τελευταίο παιχνίδι της 3ης κατηγορίας να περιλαμβάνει 3 παίκτες από το ρόστερ της περσινής ομάδας, που αγωνιζόταν στη 4η κατηγορία.

Η ομάδα προχώρησε φέτος σε νέες προσθήκες παικτών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να σταθούν στο επίπεδο της 2ης κατηγορίας.

Ο Σαμ Σμιθ, σκόρερ στο τελευταίο και κρίσιμο παιχνίδι της Ρέξαμ, υπέγραψε στην ομάδα τον Ιανουάριο για 2,4 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας μεταγραφή ρεκόρ για τον σύλλογο.

Το εν λόγω ποσό θα ακουγόταν εξωπραγματικό στα αυτιά των ανθρώπων της ομάδας πριν 2 χρόνια. Πλέον όμως, με δεδομένη τη συμμετοχή της ομάδας στη Τσάμπιονσιπ και στόχο την Πρέμιερ Λιγκ, το ποσό αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως «μικρό».

Για την ώρα, το μπάτζετ της ομάδας ισούται με αυτό των πρώτων 10 ομάδων της δεύτερης κατηγορίας. Ακόμα 8 εκατομμύρια λίρες αναμένεται να προστεθούν στα ταμεία της ομάδας, λόγω των τηλεοπτικών συμβολαίων, ενώ σειρά παίρνουν και οι διάφορες χορηγίες.

Το μοντέλο μάρκετινγκ της Ρέξαμ είναι αξιοπρόσεκτο: ένα ντοκιμαντέρ προβλήθηκε παγκοσμίως και παρουσίασε το εσωτερικό του συλλόγου, καθώς και το προφίλ των ιδιαίτερα δημοφιλών ιδιοκτητών της.

Όπως εξηγούν και οι άνθρωποι της ομάδας, αρκετοί παίκτες θέλουν να παίξουν για τη Ρέξαμ όχι με κίνητρο τα λεφτά, αλλά για τον ντόρο που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ομάδα. Επομένως δεν προβλέπεται ο σύλλογος να ξοδέψει αναίτια και άσκοπα μεγάλα ποσά.

Η ομάδα μπορεί να διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία στο γρασίδι, αλλά στο νέο επίπεδο στο οποίο θα βρίσκεται από την ερχόμενη σεζόν, θα πρέπει να αναπτύξει και άλλους τομείς.

Η αναβάθμιση των υποδομών της και των προπονητικών εγκαταστάσεων αποτελούν πλέον προτεραιότητα. Σειρά προβλέπεται να πάρουν και οι ακαδημίες του συλλόγου. Αυτό, θα επιτρέψει στο σύλλογο να προωθήσει νέους παίκτες που θα βγουν μέσα από τα σπλάχνα του. Είναι εξάλλου ευκαιρία για τη Ρέξαμ να εκμεταλλευτεί τη φρενίτιδα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομα της και αναμένεται να προσελκύσει πολλά παιδιά.

Όσο τα παραπάνω παίρνουν σειρά, υπάρχει κάτι άλλο που αποτελεί προτεραιότητα για τον ουαλικό σύλλογο: το γήπεδο του. Το STōK Cae Ras, όπως ονομάζεται, θα έχει τη χαμηλότερη προσέλευση στη Τσάμπιονσιπ, αφού η χωρητικότητα του θα πέσει κάτω από τα 10.000 καθίσματα, την ώρα που οι εργασίες για τη μερική του ανακατασκευή ξεκινούν.

Στόχος αυτών, είναι η προσθήκη 5,5 χιλιάδων θέσεων από τη μεθεπόμενη χρονιά, με ενδεχόμενη αύξηση ακόμα 2 χιλιάδων θέσεων.

Όλες οι γωνιές του γηπέδου πάντως αναμένεται να είναι γεμάτες, αφού εκτός των φιλάθλων της ομάδας, τουρίστες από όλο τον κόσμο θα παρευρίσκονται στην περιοχή τις ημέρες των αγώνων και θα παρακολουθούν με ενθυσιασμό το – παγκοσμίως πλέον – γνωστό πρότζεκτ της Ρέξαμ.

⬆️ 2023: promoted to League Two

⬆️ 2024: promoted to League One

⬆️ 2025: promoted to the Championship



Wrexham are promoted for the 𝐭𝐡𝐢𝐫𝐝 straight season 🍾 pic.twitter.com/gOtdArCGel