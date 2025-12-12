Η Ουκρανία αναμένεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με μια ειρηνευτική πρόταση που συζητείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της μακροχρόνιας σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανέφερε η Financial Times την Παρασκευή.

Η πρόταση συζητήθηκε από αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με την υποστήριξη των Βρυξελλών, πρόσθεσε η FT, επικαλούμενη άτομα που ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο του εγγράφου.

H ένταξη της Ουκρανίας με fast track θα ανατρέψει τις παραδοσιακές διαδικασίες ένταξης της ΕΕ. Σημειώνεται πάντως, πως το Κίεβο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει επίσημα ούτε ένα από τα 36 στάδια ένταξης της ΕΕ.

Οι διαβουλεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της ενδεχόμενης συμφωνίας ή για τις αντιδράσεις της Μόσχας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους FT, το έγγραφο αναμένεται να αποτελέσει βασικό άξονα των διαπραγματεύσεων το προσεχές διάστημα.