Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, παρουσιάζοντας την απαίτηση αυτή ως τον «βασικό όρο» για οποιαδήποτε συμφωνία. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε να εννοηθεί στον Ντόναλντ Τραμπ ότι, εφόσον ικανοποιηθούν οι κύριες απαιτήσεις του, θα μπορούσε να «παγώσει» τις υπόλοιπες γραμμές του μετώπου, προτείνοντας έτσι έναν περιορισμένο συμβιβασμό.

Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, η συζήτηση αυτή πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης των δύο ανδρών στην Αλάσκα, την Παρασκευή. Τέσσερις ανεξάρτητες πηγές, με άμεση γνώση του περιεχομένου των συνομιλιών, επιβεβαίωσαν το εύρος της πρότασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε το μήνυμα αυτό στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και σε ηγέτες της Ευρώπης, σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προέτρεψε τους συνομιλητές του να εγκαταλείψουν κάθε απόπειρα για άμεση κατάπαυση του πυρός με τη Μόσχα.

Η πλήρης παράδοση του Ντονέτσκ θα επέτρεπε στη Ρωσία να εδραιώσει τον έλεγχό της σε μια περιοχή που κατέχει εν μέρει εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια, ενώ εκεί καταγράφεται και η σημαντικότερη προέλαση των ρωσικών δυνάμεων από τον περασμένο Νοέμβριο. Σε αντάλλαγμα, ο Πούτιν φέρεται να δήλωσε πρόθυμος να παγώσει το μέτωπο στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπου οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη καταλάβει εκτεταμένα εδάφη. Με την κίνηση αυτή θα δεσμευόταν να μην εξαπολύσει νέες επιθετικές επιχειρήσεις για την κατάληψη πρόσθετων ουκρανικών περιοχών.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως οι βαθύτερες στρατηγικές του απαιτήσεις παραμένουν αμετάβλητες. Πρόκειται για όρους που αφορούν την «επίλυση των θεμελιωδών αιτιών» της σύγκρουσης, οι οποίοι μεταφράζονται σε τερματισμό της ουκρανικής κρατικής υπόστασης με τη σημερινή της μορφή και ανατροπή της ανατολικής επέκτασης του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για αιτήματα που δύσκολα μπορούν να γίνουν αποδεκτά από τη Δύση.

Πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κρεμλίνου, πάντως, δήλωσε ότι ο Πούτιν εμφανίζεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε συμβιβασμούς σε άλλους τομείς, ακόμη και σε ζητήματα εδαφικής κυριαρχίας, αρκεί να ικανοποιηθούν αυτές οι «βασικές αιτίες» που θέτει στο τραπέζι.

Σήμερα, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 70% της περιφέρειας του Ντονέτσκ, ενώ η δυτική αλυσίδα πόλεων παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Οι πόλεις αυτές θεωρούνται κρίσιμες τόσο για τις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και για την αμυντική γραμμή της χώρας στην ανατολική ζώνη.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πρόσωπα που γνωρίζουν τις σκέψεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισαν ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προτίθεται να παραχωρήσει το Ντονέτσκ. Παρ’ όλα αυτά, θα ήταν διατεθειμένος να ανοίξει συζήτηση για το ζήτημα της εδαφικής κυριαρχίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που αναμένεται να έχουν στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές σημείωσαν πως ο Ζελένσκι θα έβλεπε θετικά και το ενδεχόμενο μίας τριμερούς συνάντησης με Τραμπ και Πούτιν, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες.