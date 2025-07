Επίθεση με μαχαίρι εξαπέλυσε κατά συμμαθητών και συμμαθητριών του, ένας ανήλικος στη Φινλανδία. Ο δράστης τραυμάτισε 3 παιδιά εντός του σχολείου, προτού τον συλλάβουν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, η αιματηρή επίθεση έλαβε χώρα σε σχολείο στην Πίρκαλα, στη νοτιοδυτική Φινλανδία, 180 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Ελσίνκι.

Τα θύματα φέρουν τραύματα, τα οποία όμως ευτυχώς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

⚠️ WARNING: This post contains details of school violence & injuries.



