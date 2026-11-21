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«Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος» εναντίον ενός ρωσικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο της Φινλανδίας, εντόπισε σήμερα ο φινλανδικός στρατός σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, το οποίο ενημέρωσε τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ σχετικά με το περιστατικό.

«Σήμερα το πρωί, οι φινλανδικές δυνάμεις άμυνας εντόπισαν μία επίθεση με ντρόουν εναντίον ενός ρωσικού φορτηγού πλοίου δυτικά του Σουουρσαάρι, δυτικά του Κόλπου της Φινλανδίας, εντός διεθνών υδάτων», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας σε ένα δελτίο Τύπου, χωρίς να διευκρινίζει την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

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Το πλοίο υπέστη ζημιές, πρόσθεσε το υπουργείο, το οποίο δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με το πλήρωμά του.

Σύμφωνα με τη συνοριοφυλακή της χώρας, μέλη της οποίας έσπευσαν αμέσως στο σημείο, το φορτηγό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες και παρασύρθηκε προς τα φινλανδικά χωρικά ύδατα.

«Αυτήν τη στιγμή δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για τα άλλα πλοία λόγω της κατάστασης», διευκρινίζεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Η Φινλανδία ενημέρωσε αμέσως το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο σχετικά με το περιστατικό, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

«Προσωρινοί περιορισμοί» εφαρμόστηκαν επίσης στον εναέριο χώρο και στη θαλάσσια περιοχή στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας.