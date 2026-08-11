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Μεγάλη συζήτηση στη Φινλανδία για τη στάση της αστυνομίας και τη χρήση βίας προκάλεσε βίντεο από την καταδίωξη ενός 15χρονου που οδηγούσε μηχανάκι, στην περιοχή Τουούσουλα, κοντά στο Ελσίνκι.

Στο βίντεο καταγράφεται αστυνομικό όχημα με συμβατικές πινακίδες να καταδιώκει τον ανήλικο. Σε κάποια στιγμή, το περιπολικό πλησιάζει τη μηχανή, την «κλείνει» και την οδηγεί εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα ο 15χρονος να καταλήξει σε χαντάκι.

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Τη στιγμή της σύγκρουσης και της πτώσης κατέγραψε και κάμερα που ήταν τοποθετημένη στη μηχανή του ανηλίκου.

Fiński policjant stracił do rowu 15-latka bez uprawnień, jadącego motorowerem bez tablic. Nastolatek uczestniczył w zlocie motorowerowym i próbował uciekać przed policją.



Nastolatek jest podejrzewany o rażące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i prowadzenie bez uprawnień.… pic.twitter.com/RiX9RMu29j August 10, 2026

Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 15χρονος υπέστη κατάγματα στα χέρια. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο ανήλικος υπέστη τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή του.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε δύο ξεχωριστές έρευνες. Η πρώτη αφορά τον τρόπο με τον οποίο ενήργησαν οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταδίωξη, ενώ η δεύτερη εξετάζει τη συμπεριφορά του ίδιου του 15χρονου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπάθησε να διαφύγει.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν την έκπληξή τους για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε το αστυνομικό όχημα, με χαρακτηριστική την επισήμανση ότι «είναι περίεργο το πώς κινήθηκε έτσι η αστυνομία».

Hyvä video Enduro Eemeliltä ja näin on! 👌🏻 Suomen poliisin prioriteetit on liian pitkään ollut vääriin kohteisiin. Murhat ja raiskaukset kasaantuu, mutta ylinopeutta moottoripyörällä ja linnaan. Tässä on totuus Oulun poliisille myös, että liki 80 % mopoilijoista akseli Oulu -… https://t.co/3nGvl0NcPa pic.twitter.com/bhOaB6NzAe — Jacob S. Hawas Päivärinta (@jacobhawas) August 10, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στη Φινλανδία δεν είναι ασυνήθιστο 15χρονοι να συμμετέχουν σε αυτοσχέδιες συγκεντρώσεις και αγώνες με μηχανάκια, όπως αυτό που οδηγούσε ο ανήλικος. Το φαινόμενο έχει προκαλέσει κατά καιρούς καταγγελίες κατοίκων, κυρίως λόγω του θορύβου που προκαλούν οι μηχανές.

Το περιστατικό, πάντως, έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια της αστυνομικής επέμβασης σε καταδιώξεις ανηλίκων, αλλά και για τον τρόπο αντιμετώπισης επικίνδυνων οδικών παραβάσεων.